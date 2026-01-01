Menu
7.6
Rebel Without a Cause

Rebel Without a Cause 18+
Synopsis

A rebellious young man with a troubled past comes to a new town, finding friends and enemies.
Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1955
World premiere 26 October 1955
Release date
29 March 1956 Argentina
25 October 1956 Australia
3 February 2006 Austria
21 December 1956 Belgium
25 December 1955 Brazil
24 November 1955 Canada
24 July 1967 Denmark
16 October 1981 Finland
28 March 1956 France
29 March 1956 Germany
1 December 1955 Great Britain
7 August 2008 Greece
21 March 1957 Hong Kong
20 January 1956 Ireland PG
6 November 2014 Italy
5 April 1956 Japan
3 December 2023 Latvia N12
26 July 1956 Mexico
16 March 1956 Netherlands
5 May 2006 Norway
19 September 2014 Poland
6 November 1956 Portugal
6 June 1956 South Africa
10 July 1999 South Korea
20 February 1964 Spain
19 March 1956 Sweden
9 November 1956 Turkey
29 October 1955 USA
13 May 1957 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $222,483
Production Warner Bros., Nova Media
Also known as
Rebel Without a Cause, Rebelde sin causa, ...denn sie wissen nicht, was sie tun, Botsende jeugd, Buntovnik bez razloga, La fureur de vivre, Nuori kapinallinen, Rebel bez príčiny, Rebel bez příčiny, Ung rebell, Upornik brez razloga, Бунтовник без причина, Бунтовник без разлога/Buntovnik bez razloga, Asi Gençlik, Buntownik bez powodu, Dumpinieks bez iemesla, Epanastatis horis aitia, Fúria de Viver, Gioventù bruciata, Haragban a világgal, Juvenile Story, Juventude Transviada, Maištininkas be priežasties, Mered Ha-Neurim, Rebel fără cauză, Rebel sense causa, Riyu naki hankou, Rotløs ungdom, Shuresh-e bidalil, The Blind Run, Vildt blod, Επαναστάτης χωρίς αιτία, Бунт без причини, Бунтарь без причины, Бунтівник без причини, Бунтовник без кауза, 无因的反叛, 理由なき反抗, 養子不教誰之過
Director
Nicholas Ray
Cast
James Dean
James Dean
Natalie Wood
Natalie Wood
Sal Mineo
Jim Backus
Ann Doran
Cast and Crew
Stills
