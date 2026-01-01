Menu
Conspirator
6.1 IMDb
Conspirator

Conspirator
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1949
World premiere 28 July 1949
Release date
28 July 1949 Great Britain
24 March 1950 USA
Budget $1,832,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Conspirator, El traidor, Traidor, Agapisa enan prodoti, Alto tradimento, Der Verschwörer, Forræderen, Guet-apens, I fremmed tjeneste, Konspiratör, Összeesküvők, Traición, Vatan haini, Verschwörer, Αγάπησα έναν προδότη, Конспиратор
Director
Victor Saville
Cast
Robert Taylor
Robert Taylor
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Robert Flemyng
Harold Warrender
Honor Blackman
Cast and Crew
6.1
6.1 IMDb
Quotes
Melinda Greyton Joyce, look. I've never seen anyone like him. Never.
Joyce Do you think he's attractive?
Melinda Greyton Ferociously!
