Poster of The Doors
Poster of The Doors
IMDb Rating: 7.2
2 posters
The Doors

The Doors

The Doors 18+
Synopsis

The story of the famous and influential 1960s rock band The Doors and its lead singer and composer, Jim Morrison, from his days as a UCLA film student in Los Angeles, to his untimely death in Paris, France at age 27 in 1971.
The Doors - trailer
The Doors  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 1991
Online premiere 2 October 2019
World premiere 23 February 1991
Release date
23 February 1991 Russia ПРОвзгляд 16+
25 July 1991 Argentina
30 May 1991 Australia
1 March 1991 Brazil
1 March 1991 Canada
26 February 1992 Czechia
25 February 1992 Czechoslovakia
5 July 1991 Denmark
17 May 1991 Finland
29 April 1991 France
3 May 1991 Germany
27 April 1991 Great Britain
13 September 1991 Hungary
21 May 2025 Iceland 14 year age limit
10 May 1991 Ireland
27 September 1991 Italy
8 June 1991 Japan
23 February 1991 Kazakhstan
8 May 1991 Netherlands
5 April 1991 Portugal
26 April 1991 Spain
12 April 1991 Sweden
27 September 1991 Turkey
1 March 1991 USA
23 February 1991 Ukraine
MPAA R
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $34,516,808
Production Bill Graham Films, Carolco International N.V., Carolco Pictures
Also known as
The Doors, Les Doors, Doors, Ha-Dlatot, The Doors: O Mito de Uma Geração, Доорс, Дорз, ドアーズ, 門
Director
Oliver Stone
Oliver Stone
Cast
Val Kilmer
Val Kilmer
Meg Ryan
Meg Ryan
Michael Madsen
Michael Madsen
Kathleen Quinlan
Kyle MacLachlan
Kyle MacLachlan
Cast and Crew
Film rating

7.0
17 votes
7.2 IMDb
The Doors - trailer
The Doors Trailer
