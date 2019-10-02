Film Reviews
No reviewsWrite review
|23 February 1991
|Russia
|ПРОвзгляд
|16+
|25 July 1991
|Argentina
|30 May 1991
|Australia
|1 March 1991
|Brazil
|1 March 1991
|Canada
|26 February 1992
|Czechia
|25 February 1992
|Czechoslovakia
|5 July 1991
|Denmark
|17 May 1991
|Finland
|29 April 1991
|France
|3 May 1991
|Germany
|27 April 1991
|Great Britain
|13 September 1991
|Hungary
|21 May 2025
|Iceland
|14 year age limit
|10 May 1991
|Ireland
|27 September 1991
|Italy
|8 June 1991
|Japan
|23 February 1991
|Kazakhstan
|8 May 1991
|Netherlands
|5 April 1991
|Portugal
|26 April 1991
|Spain
|12 April 1991
|Sweden
|27 September 1991
|Turkey
|1 March 1991
|USA
|23 February 1991
|Ukraine