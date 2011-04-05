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Poster of Anna Bolena
6.5
Kinoafisha Films Anna Bolena
6.5

Anna Bolena

, 2011
Anna Bolena
Austria / Opera / 18+
Poster of Anna Bolena
6.5

Cast

Anna Netrebko
Anna Netrebko
Anna Bolena
Elisabeth Kulman
Smeton
Francesco Meli
Lord Riccardo Percy
Elīna Garanča
Giovanna Seymour
Ildebrando D'Arcangelo
Enrico VIII
Dan Paul Dumitrescu
Lord Rochefort
Peter Jelosits
Sir Hervey
Chor der Wiener Staatsoper
Chor
Éric Génovèse
Self - Inszenierung
Evelino Pidò
Self - Dirigent
Director Éric Génovèse, Brian Large
Writer Felice Romani
Cast and Crew

Film details

Country Austria
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2011
World premiere 5 April 2011
Release date
5 April 2011 Austria
9 April 2023 Kazakhstan 16+
Production Österreichischer Rundfunk (ORF), UNITEL, ARTE
Also known as
Anna Bolena, Άννα Μπολένα, Anna Bolena — Wiener Staatsoper

Film rating

6.5
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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