Poster of The Truth
Kinoafisha Films The Truth

The Truth

La vérité 18+
Country France / Italy
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1960
Online premiere 29 December 2025
World premiere 2 November 1960
1 January 1961 Brazil
2 November 1960 France
21 December 1960 Germany
2 January 1961 Portugal
26 June 1961 USA
Production Han Productions, C.E.I.A.P., Iéna Productions
La vérité, The Truth, La verdad, A Verdade, Die Wahrheit, Sanningen, Adevarul, Hakikat, I alitheia, Igazság, Istina, La verità, Patiesība, Prawda, Sandheden, Sannheten, Shinjitsu, Tiesa, Totuus, Η αλήθεια, Όσα δεν έσβησε ο άνεμος, Истина, Истината, Істина, 真実（1960）
Henri-Georges Clouzot
Henri-Georges Clouzot
Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
Sami Frey
Marie-José Nat
Paul Meurisse
Charles Vanel
Charles Vanel
8.1
7.6 IMDb
The Prosecuting Attorney You spent weeks seducing him, didn't you? Weeks!
Dominique's Attorney Objection! What length of time should she have spent? Is there any legal limit on how long a seduction ought to take?
