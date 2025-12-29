Country
France / Italy
Runtime
2 hours 10 minutes
Production year
1960
Online premiere
29 December 2025
World premiere
2 November 1960
Release date
|1 January 1961
|Brazil
|
|
|2 November 1960
|France
|
|
|21 December 1960
|Germany
|
|
|2 January 1961
|Portugal
|
|
|26 June 1961
|USA
|
|
Production
Han Productions, C.E.I.A.P., Iéna Productions
Also known as
La vérité, The Truth, La verdad, A Verdade, Die Wahrheit, Sanningen, Adevarul, Hakikat, I alitheia, Igazság, Istina, La verità, Patiesība, Prawda, Sandheden, Sannheten, Shinjitsu, Tiesa, Totuus, Η αλήθεια, Όσα δεν έσβησε ο άνεμος, Истина, Истината, Істина, 真実（1960）