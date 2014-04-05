Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Puccini: La bohème
8.0
Kinoafisha Films Puccini: La bohème
8.0

Puccini: La bohème

, 2014
Puccini: La bohème
USA / Opera / 18+
Poster of Puccini: La bohème
8.0

Cast

Kristīne Opolais
Mimì
Susanna Phillips
Musetta
Vittorio Grigolo
Rodolfo
Massimo Cavalletti
Marcello
Patrick Carfizzi
Schaunard
Oren Gradus
Colline
Donald Maxwell
Alcindro
Stefano Ranzani
Self - Conducted by
Joyce DiDonato
Self - Host
Daniel Clark Smith
Parpignol
Director Franco Zeffirelli, Barbara Willis Sweete
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2014
World premiere 5 April 2014
Release date
24 February 2018 Russia
5 April 2014 USA
Also known as
Puccini: La bohème, Great Performances at the Met: La Boheme, The Met: Live in HD - La Bohème

Film rating

8.0
Rate 13 votes
7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Puccini: La bohème

Metropolitan Opera: La Bohème
Metropolitan Opera: La Bohème Opera
2018, USA
8.0
Turandot
Turandot Opera
2016, USA
7.0
Metropolitan Opera: Tosca
Metropolitan Opera: Tosca Opera
2018,
8.0
Rusalka
Rusalka Opera
2017, USA
8.0
L’Amour de Loin
L’Amour de Loin Opera
2016, USA
7.0
Roméo et Juliette
Roméo et Juliette Opera
2016, USA
8.0
Les contes d'Hoffmann
Les contes d'Hoffmann Opera
2016, Great Britain
0.0
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte Opera
2014, USA
7.0
Lyubovnyy napitok
Lyubovnyy napitok Opera
2014, Italy
0.0
La Donna del Lago
La Donna del Lago Opera
2014, USA
7.0
Faust (Sharl Guno)
Faust (Sharl Guno) Opera
2011,
0.0
Rigoletto a Mantova
Rigoletto a Mantova Opera
2010, Italy / Great Britain / France / Japan / Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more