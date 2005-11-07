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Poster of Il barbiere di Siviglia
6.7
Kinoafisha Films Il barbiere di Siviglia
6.7

Il barbiere di Siviglia

, 2011
Il barbiere di Siviglia
Spain / Opera / 18+
Poster of Il barbiere di Siviglia
6.7

Cast

Juan Diego Flórez
Il conte d'Almaviva
Bruno Practico
Bartolo
María Bayo
Rosina
Pietro Spagnoli
Figaro
Ruggero Raimondi
Don Basilio
Marco Moncloa
Fiorello
Susana Cordón
Berta
Coro de la Comunidad de Madrid
Chorus
Gianluigi Gelmetti
Self - Conductor
Antonio Ortega
Ambrogio
Director Emilio Sagi, Ángel Luis Ramírez
Writer Cesare Sterbini, Beaumarchais
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 2 hours 49 minutes
Production year 2011
Online premiere 7 November 2005
World premiere 7 November 2005
Release date
7 November 2005 Spain
Production Opus Arte, Teatro Real Madrid, Mediapro
Also known as
Il barbiere di Siviglia, Rossini: Il Barbiere di Siviglia, l Barbiere di Siviglia (2005) Teatro Real de Madrid, Il barbiere di Siviglia, ossia L'inutile precauzione

Film rating

6.7
Rate 13 votes
8 IMDb
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