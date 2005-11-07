Similar films for Il barbiere di Siviglia
Verdi: Falstaff Opera
2011, Belgium
0.0
La Traviata Opera
2018, USA
8.0
La Donna del Lago Opera
2014, USA
7.0
I Puritani, Opera seria in tre atti Opera
2011, Italy
0.0
La Cenerentola Opera
2011, Great Britain
7.0
Rigoletto a Mantova Opera
2010, Italy / Great Britain / France / Japan / Germany
7.0
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment) Comedy, Opera
2008, Austria
8.0
Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermoor Theatrical, Opera
2019, Austria
0.0