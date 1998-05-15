Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Quest for Camelot
6.3
Kinoafisha Films Quest for Camelot
6.3

Quest for Camelot

, 1998
Quest for Camelot
USA / Comedy, Fantasy, Animation, Adventure / 18+
Poster of Quest for Camelot
6.3

Synopsis

An adventurous girl, a young blind hermit and a goofy two headed dragon race to find the lost sword Excalibur to save King Arthur and Camelot from disaster.

Cast

Jessalyn Gilsig
Jessalyn Gilsig
Cary Elwes
Cary Elwes
Andrea Corr
Bryan White
Gary Oldman
Gary Oldman
Eric Idle
Eric Idle
Director Frederik Du Chau
Writer Kirk DeMicco, William Schifrin, Jacqueline Feather, David Seidler
Composer Patrick Doyle
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1998
World premiere 15 May 1998
Release date
15 May 1998 Russia 0+
23 July 1998 Argentina
17 September 1998 Australia
24 June 1998 Belgium
26 June 1998 Brazil
10 September 1998 Czechia U
9 October 1998 Denmark
7 August 1998 Estonia
31 July 1998 Finland
14 October 1998 France
25 June 1998 Germany
24 July 1998 Great Britain
14 November 1998 Greece
23 July 1998 Hong Kong
27 July 1998 Hungary
4 September 1998 Iceland
24 July 1998 Ireland
2 October 1998 Italy
14 November 1998 Japan
15 May 1998 Kazakhstan
23 December 1998 Kuwait
31 July 1998 Mexico
25 June 1998 Netherlands
24 September 1998 New Zealand
25 September 1998 Norway
25 September 1998 Poland
3 July 1998 Portugal
28 May 1998 Singapore
5 November 1998 Slovakia
1 October 1998 Slovenia
15 August 1998 South Korea
26 June 1998 Spain
21 August 1998 Sweden
26 June 1998 Switzerland
28 August 1998 Turkey
15 May 1998 USA
15 May 1998 Ukraine
MPAA G
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $22,510,798
Production Warner Bros., Warner Bros. Animation, Warner Bros. Feature Animation
Also known as
Quest for Camelot, La espada mágica: En busca de Camelot, A bűvös kard - Camelot nyomában, A Espada Mágica, A Espada Mágica: A Lenda de Camelot, Čarobni mač, Čarobni meč, Čarovný meč, Das magische Schwert - Die Legende von Camelot, Det magiska svärdet - Kampen om Camelot, Det Magiske Sværd: Jagten på Camelot, Det magiske sverdet, Excalibur, l'épée magique, Het Magische Zwaard: Op Zoek naar Camelot, Kouzelný meč: Cesta na Camelot, La espada mágica, La espada mágica: La leyenda de Camelot, La légende de Camelot, La leyenda de Camelot, La spada magica - Alla ricerca di Camelot, Magiczny miecz - Legenda Camelotu, Sihirli kılıç - Camelot'u arayış, Stebuklingas kardas, Taikamiekka - Seikkailujen Camelot, The Magic Sword: Quest for Camelot, To magiko spathi - Anazitontas to Camelot, Töfrasverðið, Võlumõõk, Το μαγικό σπαθί - Αναζητώντας το Κάμελοτ, Волшебный меч: Спасение Камелота, Вълшебният меч: Битката за Камелот, Чарівний меч: У пошуках Камелота, Чаробни мач, キャメロット（1998）, 魔劍奇兵

Cartoon rating

6.3
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more