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Poster of U.S. Marshals
7.3
Kinoafisha Films U.S. Marshals
7.3

U.S. Marshals

, 1998
U.S. Marshals
USA / Crime, Action / 18+
Poster of U.S. Marshals
7.3

Synopsis

U.S. Marshal Samuel Gerard (Jones) and his team of Marshals are assigned to track down Sheridan (Snipes), who has been accused of a double-murder.

Cast

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Samuel Gerard
Wesley Snipes
Wesley Snipes
Sheridan
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Royce
Tom Wood
Newman
Irène Jacob
Irène Jacob
Marie
Daniel Roebuck
Daniel Roebuck
Biggs
Joe Pantoliano
Joe Pantoliano
Renfro
LaTanya Richardson
LaTanya Richardson
Cooper
Kate Nelligan
Walsh
Patrick Malahide
Lamb
Director Stuart Baird
Writer John Pogue, Roy Huggins
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 1998
Online premiere 15 August 2024
World premiere 6 March 1998
Release date
20 April 1999 Russia 16+
14 May 1998 Argentina
30 April 1998 Australia
15 April 1998 Belgium
1 May 1998 Brazil
4 September 1998 Bulgaria
30 April 1998 Colombia
22 July 1998 Czechia
8 May 1998 Denmark
26 June 1998 Estonia
17 April 1998 Finland
15 April 1998 France
30 April 1998 Germany
24 April 1998 Great Britain
4 May 1998 Greece
16 July 1998 Hungary
30 April 1998 Iceland
18 May 1998 Indonesia
24 April 1998 Ireland
30 April 1998 Israel
30 April 1998 Italy
13 June 1998 Japan
20 April 1998 Kazakhstan
8 July 1998 Kuwait
14 August 1998 Lithuania
17 April 1998 Luxembourg
1 May 1998 Mexico
14 May 1998 Netherlands
14 May 1998 New Zealand
4 September 1998 Norway
6 March 1998 Philippines
3 July 1998 Poland
30 April 1998 Portugal
23 April 1998 Singapore
4 June 1998 Slovakia
1 May 1998 South Korea
17 April 1998 Spain
24 April 1998 Sweden
8 May 1998 Switzerland
1 May 1998 Taiwan
1 May 1998 Thailand
1 May 1998 Turkey
6 March 1998 USA
20 April 1998 Ukraine
21 May 1998 Yugoslavia
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $102,367,405
Production Warner Bros., Kopelson Entertainment
Also known as
U.S. Marshals, Los federales, Auf der Jagd, Šerifovia, A szökevény 2.: Életre-halálra, Cảnh Sát Liên Bang, Čuvari zakona, Des hommes de loi, El fugitivo 2: Los federales, Életre-halálra, Įstatymo tarnai, JAV maršalai, Kaçakların Peşinde, Matzod, Šerifové, Sta ihni tou fyga, Takaa-ajajat, The Fugitive Part II, Tsuisekisha, U.S. Marshals - A Perseguição, U.S. Marshals - Caccia senza tregua, U.S. Marshals - serifi federali, U.S. Marshals: Os Federais, US Marshals, Wydział pościgowy, Zvezni šerifi, Στα ίχνη του φυγά, Амерички шерифи, Служители закона, Служителі закону, Щатски шерифи, 絕命追殺令之就地正法, 追跡者, Eletre-halalra, Zvezni serifi, კანონის მსახურები, Американські маршали, Маршали, Američki šerifi, The Fugitive 2: U.S. Marshals

Film rating

7.3
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Listen to the
soundtrack U.S. Marshals

Quotes

Cosmo Renfro The Great Sam Gerard.
Sam Gerard Yes, I am.
Cosmo Renfro And you always have to win.
Sam Gerard Yes, I do.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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