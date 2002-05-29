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Poster of The Sum of All Fears
6.9
Kinoafisha Films The Sum of All Fears
6.9

The Sum of All Fears

, 2002
The Sum of All Fears
USA / Action / 18+
Poster of The Sum of All Fears
6.9

Synopsis

CIA analyst Jack Ryan must stop the plans of a Neo Nazis faction that threatens to induce a catastrophic conflict between the United States and Russia's newly elected president by detonating a nuclear weapon at a football game in Baltimore.

Cast

Ben Affleck
Ben Affleck
Jack Ryan
Morgan Freeman
Morgan Freeman
DCI William Cabot
James Cromwell
James Cromwell
President Fowler
Liev Schreiber
Liev Schreiber
Bruce McGill
Bruce McGill
National Security Advisor Revell
Philip Baker Hall
Philip Baker Hall
Defense Secretary Becker
Jamie Harrold
Alan Bates
Ian Mongrain
Syrian Radar Operator
Russell Bobbitt
Israeli Pilot
Ken Jenkins
Ken Jenkins
Admiral Pollack
John Beasley
General Lasseter
Director Phil Alden Robinson
Writer Paul Attanasio, Tom Clancy, Daniel Pyne
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2002
Online premiere 18 April 2020
World premiere 29 May 2002
Release date
17 October 2002 Russia 16+
20 June 2002 Argentina
22 August 2002 Australia
9 August 2002 Austria
24 July 2002 Belgium
14 June 2002 Brazil
6 September 2002 Bulgaria
31 May 2002 Canada
28 June 2002 Colombia
29 August 2002 Czechia
11 October 2002 Denmark
28 August 2002 Egypt
15 November 2002 Estonia
20 September 2002 Finland
24 July 2002 France
8 August 2002 Germany
16 August 2002 Great Britain
6 September 2002 Greece
8 August 2002 Hungary
16 August 2002 Iceland
16 August 2002 Ireland
5 September 2002 Israel
30 August 2002 Italy
10 August 2002 Japan
26 September 2002 Kazakhstan
17 September 2002 Kuwait
8 November 2002 Lithuania
14 June 2002 Mexico
15 August 2002 Netherlands
2 August 2002 Norway
20 June 2002 Peru
19 June 2002 Philippines
16 August 2002 Poland
20 September 2002 Portugal
16 August 2002 South Africa
30 August 2002 South Korea
9 August 2002 Spain
20 September 2002 Sweden
15 August 2002 Switzerland
7 June 2002 Taiwan
16 August 2002 Turkey
31 May 2002 USA
26 September 2002 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $68,000,000
Worldwide Gross $193,921,372
Production Paramount Pictures, Mace Neufeld Productions, MFP Munich Film Partners GmbH & Company I. Produktions KG
Also known as
The Sum of All Fears, La suma de todos los miedos, A Soma de Todos os Medos, Der Anschlag, Цена страха, A rettegés arénája, Al vertice della tensione, Apolytos kindynos, Baiļu summa, Baimės kaina, Cijena straha, Det absolutte mareritt, En Büyük Korku, Kõigi hirmude summa, La somme de toutes les peurs, Najhoršie obavy, Nejhorší obavy, Nỗi Sợ Hãi Tột Cùng, Pánico nuclear, Peloista pahin, Pericol absolut, Qo'rquv narxi, Qorxunun qiyməti, Suma wszystkich strachów, Total Fears, Vsota vseh strahov, Απόλυτος κίνδυνος, Всички страхове, Қорқыныш бағасы, Сви наши страхови, Ціна страху, トータル・フィアーズ, 恐懼的總和, 惊天核网, Tsena strakha, Vsichki strakhove, 恐惧的总和, 驚天核網, Der Anschlag - The Sum of All Fears, Svi naši strahovi

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Updated 19 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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