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On his first day on set, Ben Affleck told director Phil Alden Robinson, 'Nice working with you again.' Robinson asked, 'What do you mean by "again"?' Affleck explained that when Robinson was filming the scene at Boston's Fenway Park for Field of Dreams (1989), he and Matt Damon were amongst the thousands of extras.