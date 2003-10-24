ProductionVillage Roadshow Productions, Greek Film Centre (GFC), FilmNet
Also known as
Politiki kouzina, A Touch of Spice, Baharatın Tadı, Bir Tutam Baharat, Carigradska kuhinja, Csábító fűszer, El sabor de la vida, En smag af livet, En smak av livet, Gia Vị Cuộc Sống, Kanelia ja lihapullia, La sal de la vida, Miejska kuchnia, O Tempero da Vida, Um Toque de Canela, Un ciel épicé, Un tocco di zenzero, Un toque de canela, Une touche d'épices, Zaciniti zivot, Zimt und Koriander, Πολίτικη κουζίνα, Додир зачина, Цариградска кухня, Щепотка перца, タッチ・オブ・スパイス, 香料共和國, 香料帝国, 情寻色香味
Film rating
7.5
Rate10 votes
7.5IMDb
Quotes
Fanis IakovidesDon't look back Saïme. On train platforms we look back and that image remains as a promise.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.