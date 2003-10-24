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Poster of A Touch of Spice
7.5
Kinoafisha Films A Touch of Spice
7.5

A Touch of Spice

, 2003
Politiki kouzina / A Touch of Spice
Greece, Turkey / Drama / 18+
Poster of A Touch of Spice
7.5

Cast

Georges Corraface
Fanis Iakovidis
Tamer Karadağlı
Mustafa
Ieroklis Michaelidis
Savvas Iakovidis
Renia Louizidou
Soultana Iakovidou
Basak Köklükaya
Basak Köklükaya
Saime
Tassos Bandis
Grandpa Vasilis
Stelios Mainas
Uncle Aimilios
Odysseas Papaspiliopoulos
Fanis - 18 years old
Markos Osse
Fanis - 8 years old
Thodoros Exarhos
Thrasyvoulos
Director Tassos Boulmetis
Writer Tassos Boulmetis
Composer Evanthia Reboutsika
Cast and Crew

Film details

Country Greece / Turkey
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2003
World premiere 24 October 2003
Release date
9 December 2004 Brazil
24 October 2003 Greece
29 May 2024 Kazakhstan 12+
Worldwide Gross $10,399,778
Production Village Roadshow Productions, Greek Film Centre (GFC), FilmNet
Also known as
Politiki kouzina, A Touch of Spice, Baharatın Tadı, Bir Tutam Baharat, Carigradska kuhinja, Csábító fűszer, El sabor de la vida, En smag af livet, En smak av livet, Gia Vị Cuộc Sống, Kanelia ja lihapullia, La sal de la vida, Miejska kuchnia, O Tempero da Vida, Um Toque de Canela, Un ciel épicé, Un tocco di zenzero, Un toque de canela, Une touche d'épices, Zaciniti zivot, Zimt und Koriander, Πολίτικη κουζίνα, Додир зачина, Цариградска кухня, Щепотка перца, タッチ・オブ・スパイス, 香料共和國, 香料帝国, 情寻色香味

Film rating

7.5
Rate 10 votes
7.5 IMDb
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