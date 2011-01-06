Menu
Showtimes
Cast & Crew
36 i 6
36 i 6
18+
Comedy
Country
Russia
Runtime
0 minute
Production year
2011
Director
Yaroslav Chevazhevskiy
Cast
Kseniya Rappoport
Dmitriy Averin
Nina Loshchinina
Marina Golub
Yuri Kolokolnikov
Film rating
0.0
2
votes
Place in the rating
Best Comedies
Best Russian Films
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
