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Nina Loshchinina
Nina Loshchinina Nina Loshchinina
Kinoafisha Persons Nina Loshchinina

Nina Loshchinina

Nina Loshchinina

Date of Birth
15 November 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Scorpio
Place of Birth
Moscow Oblast, Soviet Union
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Konets epokhi 7.2
Konets epokhi (2014)
Target 6.6
Target (2011)
Obrechyonnye na voynu 6.2
Obrechyonnye na voynu (2009)

Filmography

Matreshka
Matreshka
2018, Russia
Dnevnik Luizy Lozhkinoy 6.1
Dnevnik Luizy Lozhkinoy
Comedy, Romantic 2016, Russia
Mama daragaya! 5.1
Mama daragaya! Mama daragaya!
Comedy 2014, Russia
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Besy 5.9
Besy Besy
Drama, Detective 2014, Russia
Konets epokhi 7.3
Konets epokhi Konets epokhi
Drama 2014, Russia
Partiya dlya chempionki
Partiya dlya chempionki
Drama, Romantic, 2013, Russia
Pelmeni 5.2
Pelmeni Pelmeni
Comedy 2013, Russia
Watch trailer
Target 6.6
Target Mishen
Drama 2011, Russia
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