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Nina Loshchinina
Nina Loshchinina
Kinoafisha
Persons
Nina Loshchinina
Nina Loshchinina
Nina Loshchinina
Date of Birth
15 November 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Scorpio
Place of Birth
Moscow Oblast, Soviet Union
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.2
Konets epokhi
(2014)
6.6
Target
(2011)
6.2
Obrechyonnye na voynu
(2009)
Filmography
Matreshka
2018, Russia
6.1
Dnevnik Luizy Lozhkinoy
Comedy, Romantic
2016, Russia
5.1
Mama daragaya!
Mama daragaya!
Comedy
2014, Russia
Watch trailer
5.9
Besy
Besy
Drama, Detective
2014, Russia
7.3
Konets epokhi
Konets epokhi
Drama
2014, Russia
Partiya dlya chempionki
Drama, Romantic,
2013, Russia
5.2
Pelmeni
Pelmeni
Comedy
2013, Russia
Watch trailer
6.6
Target
Mishen
Drama
2011, Russia
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