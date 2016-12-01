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Poster of Hidden Figures
7.6
Hidden Figures - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Hidden Figures
7.6

Hidden Figures

, 2017
Hidden Figures
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of Hidden Figures
7.6
Hidden Figures - Dubbed trailer
Hidden Figures  Dubbed trailer

Synopsis

The story of a team of female African-American mathematicians who served a vital role in NASA during the early years of the U.S. space program.

Cast

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson
Katherine G. Johnson
Octavia Spencer
Octavia Spencer
Dorothy Vaughan
Janelle Monae
Janelle Monae
Mary Jackson
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Vivian Mitchell
Kevin Costner
Kevin Costner
Al Harrison
Jim Parsons
Jim Parsons
Paul Stafford
Saniyya Sidney
Saniyya Sidney
Mahershala Ali
Mahershala Ali
Colonel Jim Johnson
Aldis Hodge
Aldis Hodge
Levi Jackson
Glen Powell
Glen Powell
John Glenn
Kimberly Quinn
Kimberly Quinn
Ruth
Director Theodore Melfi
Writer Allison Schroeder, Theodore Melfi, Margot Lee Shetterly
Composer Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams, Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2017
Online premiere 28 March 2017
World premiere 1 December 2016
Release date
16 March 2017 Russia Двадцатый Век Фокс 12+
2 February 2017 Argentina
16 February 2017 Australia
3 February 2017 Austria
16 March 2017 Belarus
2 February 2017 Brazil
13 January 2017 Canada
2 February 2017 Chile
9 March 2017 Cyprus
26 January 2017 Denmark
8 March 2017 Finland
8 March 2017 France
2 February 2017 Germany
17 February 2017 Great Britain
23 February 2017 Greece
2 February 2017 Hong Kong
19 January 2017 Hungary
24 February 2017 India
10 March 2017 Indonesia
17 February 2017 Ireland
2 February 2017 Israel
8 March 2017 Italy
29 September 2017 Japan
16 March 2017 Kazakhstan
23 February 2017 Kuwait
3 February 2017 Mexico
9 March 2017 Netherlands
26 January 2017 New Zealand
10 March 2017 Norway
2 February 2017 Peru
25 January 2017 Philippines
24 February 2017 Poland
2 February 2017 Portugal
23 February 2017 Singapore
23 March 2017 South Korea
20 January 2017 Spain
24 February 2017 Sweden
9 March 2017 Switzerland 10
26 January 2017 Taiwan
24 February 2017 Turkey
23 February 2017 UAE
25 December 2016 USA
27 April 2017 Ukraine
9 February 2017 Uruguay
3 February 2017 Venezuela
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $237,613,666
Production Fox 2000 Pictures, Chernin Entertainment, Levantine Films
Also known as
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Film rating

7.6
Rate 26 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  786 In the Drama genre  368 In films of USA  504 In films of 2017  21
Updated 21 February 2026

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