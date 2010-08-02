Menu
Moomins and the Comet Chase

Moomins and the Comet Chase

Moomins and the Comet Chase
Moomins and the Comet Chase - trailer
Moomins and the Comet Chase  trailer
Country Finland
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2010
Online premiere 9 February 2015
World premiere 2 August 2010
Release date
22 October 2010 Estonia
6 August 2010 Finland S
16 March 2011 France
11 November 2011 Germany 0
5 December 2013 Hungary
26 November 2010 Norway
24 February 2012 Poland
Budget €9,300,000
Worldwide Gross $620,733
Production Oy Filmkompaniet Alpha Ab, FST5, Filmkompaniet Distribution
Also known as
Muumi ja punainen pyrstötähti, Moomins and the Comet Chase, Die Mumins auf Kometenjagd, Les Moomins et la chasse à la comète, Moomins - Um Cometa no Ceu Azul, Moomins and the Comet Chase (3D), Muminki w pogoni za kometą, Mumintrollet och kometjakten, Mumitroldene og jagten på kometen, Mummitrollet - Kometen kommer, Muumi ja punainen pyrstötähti 3d, Muumitroll ja punane komeet, Üstökös a Mumin-völgy fölött, Муми-тролли и комета, 劇場版　ムーミン谷の彗星　パペット・アニメーション
Director
Maria Lindberg
Cast
Alexander Skarsgard
Alexander Skarsgard
Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen
Helena Mattsson
Max von Sydow
Max von Sydow
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Cast and Crew
Moomins and the Comet Chase - trailer
Moomins and the Comet Chase Trailer
