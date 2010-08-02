Country Finland

Runtime 1 hour 15 minutes

Production year 2010

Online premiere 9 February 2015

World premiere 2 August 2010

Budget €9,300,000

Worldwide Gross $620,733

Production Oy Filmkompaniet Alpha Ab, FST5, Filmkompaniet Distribution

Also known as

Muumi ja punainen pyrstötähti, Moomins and the Comet Chase, Die Mumins auf Kometenjagd, Les Moomins et la chasse à la comète, Moomins - Um Cometa no Ceu Azul, Moomins and the Comet Chase (3D), Muminki w pogoni za kometą, Mumintrollet och kometjakten, Mumitroldene og jagten på kometen, Mummitrollet - Kometen kommer, Muumi ja punainen pyrstötähti 3d, Muumitroll ja punane komeet, Üstökös a Mumin-völgy fölött, Муми-тролли и комета, 劇場版 ムーミン谷の彗星 パペット・アニメーション