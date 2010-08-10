Menu
Poster of On the Path
1 poster
Kinoafisha Films On the Path

On the Path

Na putu 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

From Bosnia/Herzegovina: Amar finds a new job working with a community of Muslims. This affects his relationship with his girlfriend Luna as his beliefs begin to change.
Country Germany / Bosnia and Herzegovina / Austria / Croatia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
World premiere 10 August 2010
Release date
10 August 2010 Bosnia and Herzegovina
9 February 2011 France
2 September 2010 Germany
20 January 2012 Italy
Worldwide Gross $299,911
Production Deblokada, Coop99 Filmproduktion, Pola Pandora Filmproduktions
Also known as
Na putu, On the Path, Be'darka, En el camino, Il sentiero, Jej droga, Le choix de Luna, Na ceste, På vei, På vej, Úton, Zwischen uns das Paradies, В пути, サラエボ，希望の街角
Director
Jasmila Žbanić
Cast
Zrinka Cvitešić
Zrinka Cvitešić
Marija Kohn
Jasna Beri
Mirjana Karanović
Cast and Crew
Similar films for On the Path
Quo Vadis, Aida? 7.5
Quo Vadis, Aida? (2020)
Halima's Path 8.0
Halima's Path (2012)
Mon fils à moi 6.2
Mon fils à moi (2006)
No Man's Land 7.9
No Man's Land (2001)
When Father Was Away on Business 6.9
When Father Was Away on Business (1985)
A Good Wife 6.8
A Good Wife (2016)
The Whirlpool 5.9
The Whirlpool (2012)
Life Is a Miracle 6.8
Life Is a Miracle (2004)
Requiem for Mrs.J 7.2
Requiem for Mrs.J (2017)

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Amar Only in Bosnia do Muslims celebrate Eid with brandy. We mixed everything up since Communism times.
