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Poster of A Good Wife
6.8
Kinoafisha Films A Good Wife
6.8

A Good Wife

, 2016
Dobra zena
Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia / Drama / 18+
Poster of A Good Wife
6.8

Synopsis

A film about a woman who discovers her husband's war crimes and must decide how to respond.

Cast

Boris Isaković
Vlada
Jasna Đuričić
Suzana
Hristina Popović
Natasa
Mirjana Karanović
Milena
Bojan Navojec
Dejan
Vlado Kerosevic
Sveta
Ksenija Marinković
Zlata
Isidora Simijonović
Katarina
Jovan Belobrkovic
Milos
Ermin Bravo
Pop Brana
Director Mirjana Karanović
Writer Stevan Filipovic, Darko Lungulov, Mirjana Karanović
Composer Dejan Pejovic
Cast and Crew

Film details

Country Serbia / Bosnia and Herzegovina / Croatia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2016
World premiere 26 January 2016
Release date
19 January 2017 Greece
21 April 2016 Serbia
Worldwide Gross $5,315
Production This and That Productions, Cineplanet, Deblokada
Also known as
Dobra zena, A Good Wife, Dobra žena, Dobra żona, İyi Bir Eş, Καλή σύζυγος, Добра съпруга, Хорошая жена, 一個好太太

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Updated 17 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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