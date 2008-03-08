The Black Balloon
The Black Balloon
18+
Country
Australia
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2008
Online premiere
1 January 2023
World premiere
8 March 2008
Release date
|8 March 2008
|Great Britain
|
|
|8 March 2008
|Ireland
|
|
|5 December 2008
|USA
|
|
MPAA
PG-13
Budget
5,000,000 AUD
Worldwide Gross
$2,136,663
Production
Australian Film Finance Corporation (AFFC), Black Balloon Productions, Icon Entertainment International
Also known as
The Black Balloon, A fekete léggömb, Biela vrana, Bílá vrána, Bong Bóng Đen, Czarny balonik, Juodas balionas, Must õhupall, Sei Que Vou Te Amar, To mavro baloni, Το μαύρο μπαλόνι, Чeрный шар