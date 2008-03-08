Menu
Poster of The Black Balloon
Kinoafisha Films The Black Balloon

The Black Balloon

The Black Balloon 18+
Country Australia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2008
Online premiere 1 January 2023
World premiere 8 March 2008
Release date
8 March 2008 Great Britain
8 March 2008 Ireland
5 December 2008 USA
MPAA PG-13
Budget 5,000,000 AUD
Worldwide Gross $2,136,663
Production Australian Film Finance Corporation (AFFC), Black Balloon Productions, Icon Entertainment International
Also known as
The Black Balloon, A fekete léggömb, Biela vrana, Bílá vrána, Bong Bóng Đen, Czarny balonik, Juodas balionas, Must õhupall, Sei Que Vou Te Amar, To mavro baloni, Το μαύρο μπαλόνι, Чeрный шар
Director
Elissa Down
Cast
Rhys Wakefield
Rhys Wakefield
Luke Ford
Toni Collette
Toni Collette
Erik Thomson
Erik Thomson
Gemma Ward
Gemma Ward
Quotes
Thomas Mollison Dad, do you ever wish Charlie was normal?
Simon Mollison All I know is he's my own, and you're weak as piss if you don't look after your own.
