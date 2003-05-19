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Poster of Japanese Story
5.6
Kinoafisha Films Japanese Story
5.6

Japanese Story

, 2003
Japanese Story
Australia / Drama / 18+
Poster of Japanese Story
5.6

Cast

Toni Collette
Toni Collette
Sandy Edwards
Gōtarō Tsunashima
Hiromitsu Tachibana
Matt Dyktynski
Bill Baird
Yumiko Tanaka
Yukiko Tachibana
Kate Atkinson
Jackie
John Howard
Bill Young
Jimmy Smithers
Reg Evans
Bloke in Row Boat
George Shevtsov
James (lawyer)
Justin Clarke
Justin Clarke
Jane
Lynette Curran
Mum
Director Sue Brooks
Writer Alison Tilson
Composer Elizabeth Drake
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2003
World premiere 19 May 2003
Release date
1 April 2005 Russia Русский репортаж
25 September 2003 Australia
1 April 2005 Belarus
17 March 2004 France
1 April 2005 Kazakhstan
15 April 2004 Portugal
1 April 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $5,740,000
Worldwide Gross $4,098,613
Production Australian Film Finance Corporation (AFFC), Fortissimo Films, Gecko Films Pty. Ltd.
Also known as
Japanese Story, Uma História Japonesa de Amor, A japán szerető, Antitheseis, Encuentro de amor, Jaapanlase lugu, Japoniška istorija, Japońska historia, Una Historia Infiel, Японская история, ジャパニーズ・ストーリー, 日本故事, 어느 일본인 이야기

Film rating

5.6
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Updated 19 December 2023
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