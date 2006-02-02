Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Firewall
6.0
Kinoafisha Films Firewall
6.0

Firewall

, 2006
Firewall
USA / Crime, Drama, Action, Thriller / 18+
Poster of Firewall
6.0

Cast

Harrison Ford
Harrison Ford
Jack Stanfield
Paul Bettany
Paul Bettany
Bill Cox
Virginia Madsen
Virginia Madsen
Beth Stanfield
Robert Patrick
Robert Patrick
Robert Forster
Robert Forster
Alan Arkin
Alan Arkin
Carly Schroeder
Sarah Stanfield
Jennifer Kitchen
Mary Lynn Rajskub
Mary Lynn Rajskub
Janet Stone
Eric Keenleyside
Jimmy Bennett
Andy Stanfield
Gail Ann Lewis
Bank Employee #1
Director Richard Loncraine
Writer Joe Forte
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
World premiere 2 February 2006
Release date
6 April 2006 Russia КароПрокат 16+
9 March 2006 Argentina
3 March 2006 Australia
31 March 2006 Austria
6 April 2006 Belarus
19 April 2006 Belgium
10 March 2006 Brazil
10 February 2006 Canada
2 March 2006 Czechia
21 April 2006 Denmark
12 April 2006 Egypt
14 April 2006 Estonia
5 April 2006 France
30 March 2006 Germany
31 March 2006 Great Britain
13 April 2006 Greece
2 March 2006 Hong Kong
6 April 2006 Hungary
14 April 2006 Iceland
31 March 2006 Ireland
6 April 2006 Israel
21 April 2006 Italy
1 April 2006 Japan
6 April 2006 Kazakhstan
26 April 2006 Kuwait
14 April 2006 Lithuania
3 March 2006 Mexico
13 April 2006 Netherlands
31 March 2006 Norway
24 March 2006 Panama
8 February 2006 Philippines
21 April 2006 Poland
20 April 2006 Portugal
7 April 2006 Romania
13 April 2006 Singapore
6 April 2006 Slovakia
17 February 2006 South Korea
24 March 2006 Spain
21 April 2006 Sweden
10 February 2006 Taiwan
16 February 2006 Thailand
9 June 2006 Turkey
10 February 2006 USA
6 April 2006 Ukraine
17 March 2006 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $82,751,189
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Beacon Pictures
Also known as
Firewall, Brannmur, Faiyâwôru, Firewall - Accesso negato, Firewall - Ein todsicheres Programm, Firewall - Program de protectie, Firewall, kodikos prostasias, Firewall: Segurança em Risco, Firewall: Κωδικός προστασίας, Güvenlik Duvarı, Le coupe-feu, Palomuuri, Pritza ba'reshet, The Wrong Element, Tulemüür, Tường Lửa, Tűzfal, Ugnies siena, Ugunsmūris, Вогняна стіна, Забрањен приступ, Защитна стена, Огненная стена, ファイヤーウォール, 防火牆, Pare-feu

Film rating

6.0
Rate 11 votes
5.8 IMDb
Updated 26 August 2024
Listen to the
soundtrack Firewall
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Firewall

Clear and Present Danger
Clear and Present Danger Action, Crime
1994, USA
6.0
The Devil's Own
The Devil's Own Action, Drama, Thriller
1997, USA
7.0
Random Hearts
Random Hearts Crime, Drama
1999, USA
5.0
Regarding Henry
Regarding Henry Drama
1991, USA
6.0
Extraordinary Measures
Extraordinary Measures Drama
2010, USA
7.0
Crossing Over
Crossing Over Drama
2008, USA
7.0
K-19: The Widowmaker
K-19: The Widowmaker Drama
2002, Great Britain / Germany / USA / Canada
7.0
Patriot Games
Patriot Games Thriller, Crime
1992, USA
7.0
Presumed Innocent
Presumed Innocent Thriller, Crime, Drama
1990, USA
7.0
Frantic
Frantic Drama, Thriller, Crime
1988, France / USA
7.0
Hammer of the Gods
Hammer of the Gods Action
2013, Great Britain
4.0
Morning Glory
Morning Glory Comedy
2010, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more