Cast
Carly Schroeder
Sarah Stanfield
Jimmy Bennett
Andy Stanfield
Gail Ann Lewis
Bank Employee #1
Cast and Crew
Director
Richard Loncraine
Writer
Joe Forte
Composer
Alexandre Desplat
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2006
World premiere
2 February 2006
Release date
|6 April 2006
|Russia
| КароПрокат
|16+
|9 March 2006
|Argentina
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|3 March 2006
|Australia
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|31 March 2006
|Austria
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|6 April 2006
|Belarus
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|19 April 2006
|Belgium
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|10 March 2006
|Brazil
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|10 February 2006
|Canada
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|2 March 2006
|Czechia
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|21 April 2006
|Denmark
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|12 April 2006
|Egypt
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|14 April 2006
|Estonia
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|5 April 2006
|France
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|30 March 2006
|Germany
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|31 March 2006
|Great Britain
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|13 April 2006
|Greece
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|2 March 2006
|Hong Kong
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|6 April 2006
|Hungary
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|14 April 2006
|Iceland
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|31 March 2006
|Ireland
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|6 April 2006
|Israel
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|21 April 2006
|Italy
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|1 April 2006
|Japan
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|6 April 2006
|Kazakhstan
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|26 April 2006
|Kuwait
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|14 April 2006
|Lithuania
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|3 March 2006
|Mexico
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|13 April 2006
|Netherlands
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|31 March 2006
|Norway
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|24 March 2006
|Panama
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|8 February 2006
|Philippines
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|21 April 2006
|Poland
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|20 April 2006
|Portugal
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|7 April 2006
|Romania
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|13 April 2006
|Singapore
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|6 April 2006
|Slovakia
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|17 February 2006
|South Korea
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|24 March 2006
|Spain
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|21 April 2006
|Sweden
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|10 February 2006
|Taiwan
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|16 February 2006
|Thailand
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|9 June 2006
|Turkey
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|10 February 2006
|USA
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|6 April 2006
|Ukraine
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|17 March 2006
|Uruguay
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MPAA
PG-13
Budget
$50,000,000
Worldwide Gross
$82,751,189
Production
Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Beacon Pictures
Also known as
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