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Marco Pontecorvo
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Persons
Marco Pontecorvo
Marco Pontecorvo
Marco Pontecorvo
Date of Birth
8 November 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Director
Popular Films
6.7
Pa-ra-da
(2008)
6.6
Fatima
(2020)
5.4
Partly Cloudy with Sunny Spells
(2015)
Filmography
6.6
Fatima
Fatima
Drama
2020, Portugal / USA
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5.4
Partly Cloudy with Sunny Spells
Tempo instabile con probabili schiarite
Comedy
2015, Italy
6.7
Pa-ra-da
Pa-Ra-Da
Drama
2008, Italy
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