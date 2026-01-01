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Marco Pontecorvo
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Kinoafisha Persons Marco Pontecorvo

Marco Pontecorvo

Marco Pontecorvo

Date of Birth
8 November 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Director

Popular Films

Pa-ra-da 6.7
Pa-ra-da (2008)
Fatima 6.6
Fatima (2020)
Partly Cloudy with Sunny Spells 5.4
Partly Cloudy with Sunny Spells (2015)

Filmography

Fatima 6.6
Fatima Fatima
Drama 2020, Portugal / USA
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Partly Cloudy with Sunny Spells 5.4
Partly Cloudy with Sunny Spells Tempo instabile con probabili schiarite
Comedy 2015, Italy
Pa-ra-da 6.7
Pa-ra-da Pa-Ra-Da
Drama 2008, Italy
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