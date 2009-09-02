Menu
Poster of Regrets
1 poster
Kinoafisha Films Regrets

Regrets

Regrets, Les 18+
Synopsis

After the death of his mother, fortysomething introvert Mathieu enters into a second relationship with his high-school girlfriend, Maya.
Regrets - trailer
Regrets  trailer
Country France
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2009
World premiere 2 September 2009
Release date
24 June 2010 Russia Русский репортаж
24 June 2010 Belarus
2 September 2009 France
24 June 2010 Kazakhstan
2 September 2009 USA
24 June 2010 Ukraine
Worldwide Gross $1,771,956
Production Les Films du Lendemain, Maia Cinema, Mars Distribution
Also known as
Les regrets, Regrets, Pasión y remordimiento, Arrependimentos, Pişmanlıklar, Von Liebe und Bedauern, Давние любовники, Коханці, リグレット, 悔恨
Director
Cédric Kahn
Cédric Kahn
Cast
Yvan Attal
Yvan Attal
Arly Jover
Arly Jover
Philippe Katerine
Philippe Katerine
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Film Trailers All trailers
Regrets - trailer
Regrets Trailer
