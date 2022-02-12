Country
France
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2022
Online premiere
11 January 2023
World premiere
12 February 2022
Release date
|11 January 2023
|France
|
|
|18 May 2023
|Germany
|
|
|25 January 2023
|South Korea
|
|
|10 June 2023
|Ukraine
|
|
Budget
€5,200,000
Worldwide Gross
$20,900
Production
Bandita Films, Les Films de Pierre, Les Films du Fleuve
Also known as
La ligne, The Line, A Linha, Die Linie, La ligne - La linea invisibile, La línea, Lằn Ranh, Linjen, Niebieska linia, Η γραμμή, Линия, Лінія, 더 라인