Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Line
1 poster
Kinoafisha Films The Line

The Line

La ligne 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
Online premiere 11 January 2023
World premiere 12 February 2022
Release date
11 January 2023 France
18 May 2023 Germany
25 January 2023 South Korea
10 June 2023 Ukraine
Budget €5,200,000
Worldwide Gross $20,900
Production Bandita Films, Les Films de Pierre, Les Films du Fleuve
Also known as
La ligne, The Line, A Linha, Die Linie, La ligne - La linea invisibile, La línea, Lằn Ranh, Linjen, Niebieska linia, Η γραμμή, Линия, Лінія, 더 라인
Director
Ursula Meier
Cast
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
Benjamin Biolay
Benjamin Biolay
Cast and Crew
Similar films for The Line
Home 6.9
Home (2008)
Sister 7.0
Sister (2012)
Terre battue 6.1
Terre battue (2014)
The Great Darkened Days 6.7
The Great Darkened Days (2019)
Peregrinação 5.6
Peregrinação (2017)
Memoir of War 6.6
Memoir of War (2018)
Des épaules solides 6.7
Des épaules solides (2003)
Summer of 85 6.9
Summer of 85 (2020)
Gli indifferenti / The Time of Indifference 5.2
Gli indifferenti / The Time of Indifference (2020)
Human Capital 5.4
Human Capital (2013)
Regrets 6.3
Regrets (2009)
Time to Leave 6.9
Time to Leave (2005)

Film rating

5.8
Rate 11 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more