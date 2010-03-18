Menu
Рейтинги
IMDb Rating: 7.1
7 posters
Never Let Me Go

Never Let Me Go

Never Let Me Go 18+
Synopsis

The lives of three friends, from their early school days into young adulthood, when the reality of the world they live in comes knocking.
Never Let Me Go - fragment 5
Never Let Me Go  fragment 5
Country Great Britain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2010
Online premiere 9 October 2010
World premiere 18 March 2010
Release date
10 March 2011 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
19 October 2010 Australia
13 May 2011 Austria
10 March 2011 Belarus
18 March 2010 Brazil
6 May 2011 Finland
2 March 2011 France
15 September 2010 Germany
11 February 2011 Great Britain
16 September 2010 Greece
24 March 2011 Hong Kong IIB
11 February 2011 Ireland
25 March 2011 Italy
10 March 2011 Kazakhstan
11 March 2011 Mexico B
2 March 2011 Netherlands
17 March 2011 New Zealand M
11 March 2011 Poland 16
3 March 2011 Portugal
7 April 2011 South Korea
18 March 2011 Spain
15 September 2010 USA
10 March 2011 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $9,918,232
Production DNA Films, Film4, Searchlight Films
Also known as
Never Let Me Go, Nunca me abandones, Auprès de moi toujours, Не отпускай меня, Alles, was wir geben mussten, Ära lase mul minna, Arasodes mimatovo, Beni Asla Bırakma, Mãi Đừng Xa Em, Mi m' afiseis pote, Não me Abandone Jamais, Ne engedj el, Ne zapusti me nikdar, Neopouštěj mě, Nepaleisk manęs, Nie opuszczaj mnie, Nikad me ne ostavljaj, Nikdy ma neopusť, Non lasciarmi, Nunca Me Deixes, Ole luonani aina, Să nu mă părăsești, Μη μ' αφήσεις ποτέ, Не відпускай мене, Не дозволи ми да одем/Ne dozvoli mi da odem, Никога не ме оставяй, わたしを離さないで, 別讓我走
Director
Mark Romanek
Mark Romanek
Cast
Keira Knightley
Keira Knightley
Carey Mulligan
Carey Mulligan
Andrew Garfield
Andrew Garfield
Charlotte Rampling
Charlotte Rampling
Ella Purnell
Ella Purnell
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Viking_M 2 April 2015, 12:51
Жаль потраченного времени.
Не устроило то, что являясь не клонами а людьми (как доказано в фильме) которые тоже чувствуют, переживают и любят,… Read more…
limonchik 2 April 2015, 12:51
Фильм шикарный, цельный и выдержанный до конца.
Раздражает сама идея донорства. Деток надо создать, кормить, растить до зрелого возраста, следить,… Read more…
Quotes
[last lines]
Kathy It's been two weeks since I lost him. I've been given my notice now. My first donation is in a month's time. I come here and imagine that this is the spot where everything I've lost since my childhood has washed out. I tell myself, if that were true, and I waited long enough, then a tiny figure would appear on the horizon across the field, and gradually get larger until I'd see it was Tommy. He'd wave and maybe call. I don't let the fantasy go beyond that. I can't let it. I remind myself I was lucky to have had any time with him at all. What I'm not sure about is if our lives have been so different from the lives of the people we save. We all complete. Maybe none of us really understand what we've lived through, or feel we've had enough time.
Never Let Me Go - fragment 5
Never Let Me Go Fragment 5
Never Let Me Go - fragment 4
Never Let Me Go Fragment 4
Stills
