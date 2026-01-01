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Poster of Practical Joke
7.1
Kinoafisha Films Practical Joke
7.1

Practical Joke

, 1976
Rozygrysh
USSR / Drama / 18+
Poster of Practical Joke
7.1

Cast

Yevgeniya Khanayeva
Yevgeniya Khanayeva
Mariya Vasilyevna Devyatova
Natalya Fateeva
Natalya Fateeva
Kaleriya Georgiyevna
Dmitry Kharatyan
Dmitry Kharatyan
Igor Grushko
Andrey Gusev
Andrey Gusev
Oleg Komarovskiy
Natalya Vavilova
Natalya Vavilova
Taya Petrova
Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
Karl Sigizmundovich
Garri Bardin
Garri Bardin
Uchitel
Pavel Vinnik
Semyon Semyonovich
Muza Krepkogorskaya
Rufina Andreyevna
Lyubov Mysheva
Uchitelnitsa
Aleksandr Zhiltsov
Nikolai Konstantinov
Director Vladimir Menshov
Writer Semyon Lungin
Composer Aleksandr Flyarkovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1976
World premiere 10 January 1977
Release date
10 January 1977 Russia
26 October 1977 Hungary
10 January 1977 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Rozygrysh, Розыгрыш, Kegyetlen tréfa, Practical Joke, The Prank, Zgrywa

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7 IMDb
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