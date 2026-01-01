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Poster of In Search of Happiness
5.3
Kinoafisha Films In Search of Happiness
5.3

In Search of Happiness

, 1939
V poiskakh radosti
USSR / Drama / 18+
Poster of In Search of Happiness
5.3

Cast

Vladimir Gribkov
Nikita Guryanov
Evgeniy Samoylov
Evgeniy Samoylov
Kirill Zhdarkin
Vladimir Solovyov
Yepifan Chantsev
Pavel Olenev
Mitka Spirin
Aleksey Zhiltsov
Zakhar Katayev
Inna Fyodorova
Masha
Anna Pavlova
Yelena
Joseph Tolchanov
Filat Gusev
Ekaterina Kupriyanova
Ekaterina Kupriyanova
Anchurka Kudyarova
Tina Gurko
Stesha
Director Grigori Roshal, Vera Stroyeva
Writer Fyodor Panfyorov
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1939
World premiere 22 January 1940
Release date
22 January 1940 USSR
Production Mosfilm
Also known as
V poiskakh radosti, In Search of Happiness, Looking for Happiness, Skaz o Nikite Guryanove, В поисках радости

Film rating

5.3
Rate 14 votes
4.9 IMDb
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