Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Woman Is a Woman
7.3
Kinoafisha Films A Woman Is a Woman
7.3

A Woman Is a Woman

, 1961
Une femme est une femme
Italy, France / Comedy / 18+
Poster of A Woman Is a Woman
7.3

Cast

Anna Karina
Anna Karina
Angela
Jean-Paul Belmondo
Jean-Paul Belmondo
Alfred Lubitsch
Jean-Claude Brialy
Jean-Claude Brialy
Émile Récamier
Nicole Paquin
Marie Dubois
Marie Dubois
Angela's Friend
Jeanne Moreau
Woman in Bar
Henri Attal
Henri Attal
Faux Aveugle #2
Karyn Balm
Dorothée Blanck
Prostitute 3
Catherine Demongeot
Magazine Girl
Ernest Menzer
Bar Owner
Director Jean-Luc Godard
Writer Geneviève Cluny, Jean-Luc Godard
Composer Michel Legrand
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1961
World premiere 24 June 1961
Release date
6 September 1961 France
15 September 1961 Germany
4 June 2026 Netherlands 6
18 September 1961 USA
Budget $160,000
Worldwide Gross $210,919
Production Euro International Films, Rome Paris Films
Also known as
Une femme est une femme, A Woman Is a Woman, Una mujer es una mujer, Eine Frau ist eine Frau, En kvinna är en kvinna, Uma Mulher É Uma Mulher, Žena je žena, A nö, az nö, Az asszony az asszony, Een vrouw is een vrouw, En kvinde er en kvinde, En kvinna är alltid en kvinna, En kvinne er en kvinne, Kadın Kadındır, Kobieta jest kobietą, La donna è donna, Nainen on aina nainen, O femeie e o femeie, Onna wa onna de aru, Sieviete paliek sieviete, Yek Zan Yek Zan Ast, Η γυναίκα είναι γυναίκα, Η κυρία θέλει έρωτα, Жената си е жена, Женщина есть женщина, 여자는 여자다, 女は女である, 女人就是女人

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Alfred Lubitsch Answer yes, and I owe you 100 francs. Answer no, and you owe me 100, okay?
Bar Owner Okay.
Alfred Lubitsch Here's the question: Can you loan me 100 francs?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for A Woman Is a Woman

Paris vu par...
Paris vu par... Drama, Comedy
1965, France
6.0
La Chinoise
La Chinoise Drama, Comedy
1967, France
6.0
Made in U.S.A
Made in U.S.A Comedy, Crime, Detective
1966, France
6.0
Redoubtable
Redoubtable Romantic, Biography
2017, France
6.0
Goodbye to Language
Goodbye to Language Drama
2013, France
5.0
Allemagne 90 neuf zéro
Allemagne 90 neuf zéro Drama
1991, France
6.0
Two or Three Things I Know About Her
Two or Three Things I Know About Her Drama
1967, France
6.0
Weekend
Weekend Drama
1967, France / Italy
7.0
Masculin féminin: 15 faits précis
Masculin féminin: 15 faits précis Drama
1966, France / Sweden
6.0
Alphaville
Alphaville Romantic, Mystery, Sci-Fi, Drama, Thriller
1965, France / Italy
7.0
Pierrot le Fou
Pierrot le Fou Drama
1965, France / Italy
7.0
Bande à part
Bande à part Drama
1964, France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more