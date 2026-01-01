Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Predlagayu ruku i serdtse
5.8
Kinoafisha Films Predlagayu ruku i serdtse
5.8

Predlagayu ruku i serdtse

, 1988
Predlagayu ruku i serdtse
USSR / Drama / 18+
Poster of Predlagayu ruku i serdtse
5.8

Cast

Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
Nikolay Chmutin
Svetlana Nemolyaeva
Svetlana Nemolyaeva
Roza Aleksandrova
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Lyudmila - doch Chmutina
Emmanuil Vitorgan
Emmanuil Vitorgan
Leonid Ivanovich
Irina Mazurkevich
Irina Mazurkevich
Zhanna - doch Leonida
Svetlana Kharitonova
Svetlana Kharitonova
Nina Ivanovna
Lyudmila Dolgorukova
Diana Vladimirovna
Roza Makagonova
Galina Petrovna
Yury Tsapnik
sised Rozy Aleksandrovny
Lyudmila Ksenofontova
Pevitsa na semkakh
Director Victor Sokolov
Writer Aleksandr Galin
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1988
World premiere 6 February 1989
Release date
6 February 1989 Russia
Production Lenfilm Studio
Also known as
Predlagayu ruku i serdtse, Предлагаю руку и сердце

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Predlagayu ruku i serdtse

Friends and Years
Friends and Years Drama
1965, USSR
7.0
Shadows of Forgotten Ancestors
Shadows of Forgotten Ancestors Drama
1964, USSR
7.0
Skvorets i Lira
Skvorets i Lira Drama
1974, USSR
4.0
Tri sestry
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0
Once Lied
Once Lied Drama
1987, USSR
6.0
Скандальное происшествие в Брикмилле
Скандальное происшествие в Брикмилле Drama
1981, USSR
7.0
Vyyti iz lesa na polyanu
Vyyti iz lesa na polyanu Drama
1987, USSR
5.0
Kazhdyy vecher posle raboty
Kazhdyy vecher posle raboty Drama
1974, USSR
6.0
The Servant
The Servant Drama
1988, USSR
7.0
Insayt
Insayt Drama
2009, Belarus
7.0
Tell Her
Tell Her Drama
2020, Russia
6.0
Starshaya zhena Drama
2008, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more