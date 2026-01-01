Similar films for Predlagayu ruku i serdtse
Friends and Years Drama
1965, USSR
7.0
Shadows of Forgotten Ancestors Drama
1964, USSR
7.0
Skvorets i Lira Drama
1974, USSR
4.0
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0
Once Lied Drama
1987, USSR
6.0
Скандальное происшествие в Брикмилле Drama
1981, USSR
7.0
Vyyti iz lesa na polyanu Drama
1987, USSR
5.0
Kazhdyy vecher posle raboty Drama
1974, USSR
6.0
The Servant Drama
1988, USSR
7.0
Insayt Drama
2009, Belarus
7.0
Tell Her Drama
2020, Russia
6.0
Starshaya zhena Drama
2008, Russia
6.0