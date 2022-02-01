Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Children of Paradise
Poster of Children of Paradise
Рейтинги
8.2 IMDb Rating: 8.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Children of Paradise

Children of Paradise

Les enfants du paradis 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 3 hours 10 minutes
Production year 1945
Online premiere 1 February 2022
World premiere 2 March 1945
Release date
5 April 1946 Czechoslovakia
15 March 1945 France
28 February 1947 Germany
27 March 1946 Italy
20 February 1952 Japan G
17 December 2015 Netherlands
8 January 1955 South Korea
19 November 1946 Sweden
15 November 1946 USA
Budget 58,000,000 FRF
Worldwide Gross $44,906
Production Société Nouvelle Pathé Cinéma
Also known as
Les enfants du paradis, Children of Paradise, Los hijos del paraíso, Paradisets barn, Amanti perduti, Cennetin Çocukları, Copiii paradisului, De kinderen van het paradijs, Deca raja, Els fills del paradís, Galiorkos vaikai, Kinder des Olymp, Kinder des Paradieses, Komedianci, L'homme blanc, Le boulevard du crime, Los niños del paraíso, O Boulevard do Crime, Os Rapazes da Geral, Paradideki Çocuklar, Paradisets børn, Paratiisin lapset, Sombras del paraíso, Szerelmek városa, Ulica złoczyńców, Τα παιδιά του Παραδείσου, Дети райка, Децата на рая, Діти раю, 天井棧敷の人々, 天堂的孩子, 天堂的小孩
Director
Marcel Carné
Marcel Carné
Cast
Arletty
Jean-Louis Barrault
Pierre Brasseur
Marcel Herrand
Pierre Renoir
Cast and Crew
Similar films for Children of Paradise
Le Jour se Leve 7.7
Le Jour se Leve (1939)
Thérèse Raquin 7.3
Thérèse Raquin (1953)
Les Visiteurs du Soir 7.2
Les Visiteurs du Soir (1942)
Port of Shadows 7.9
Port of Shadows (1938)
Jellyfish 7.2
Jellyfish (2007)
Law Breakers 6.5
Law Breakers (1971)
Ordet 7.7
Ordet (1955)
Sansho the Bailiff 8.4
Sansho the Bailiff (1954)
Orpheus 8.0
Orpheus (1950)
Late Spring 8.2
Late Spring (1949)
Beauty and the Beast 7.9
Beauty and the Beast (1946)
Rome, Open City 7.6
Rome, Open City (1945)

Film rating

8.2
Rate 13 votes
8.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Frederick Words and phrases leave you cold. You tell your story without speaking. And you do it so well. You really astonished me. Your legs speak, your hands answer. A glance, a shrug, a step forward, back and they understand up in the Gods.
Baptiste They understand, though they are poor. I'm like them. I love them, I know them. Their lives are small, but their dreams are vast.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more