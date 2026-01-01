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Kseniya Surkova
Kseniya Surkova
Kinoafisha
Persons
Kseniya Surkova
Kseniya Surkova
Kseniya Surkova
Date of Birth
14 May 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.2
Vtoroe dyhanie
(2014)
7.0
One War
(2009)
7.0
Tri dnya lejtenanta Kravcova
(2012)
Filmography
6.2
Krizis nezhnogo vozrasta
Drama, Comedy, Romantic
2016, Russia
6.7
Olga
Comedy
2016, Russia
7.2
Vtoroe dyhanie
Drama, Romantic
2014, Russia
7
Tri dnya lejtenanta Kravcova
Drama, War,
2012, Ukraine/Russia
6.1
Moy papa Baryshnikov
Moy papa Baryshnikov
Comedy
2011, Russia
Watch trailer
3.3
Dom malyutki
Romantic
2010, Russia
Efrosina
Drama, Romantic
2010, Russia
7
One War
Odna voyna
Drama
2009, Russia
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