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Kseniya Surkova
Kseniya Surkova Kseniya Surkova
Kinoafisha Persons Kseniya Surkova

Kseniya Surkova

Kseniya Surkova

Date of Birth
14 May 1989
Age
37 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Vtoroe dyhanie 7.2
Vtoroe dyhanie (2014)
One War 7.0
One War (2009)
Tri dnya lejtenanta Kravcova 7.0
Tri dnya lejtenanta Kravcova (2012)

Filmography

Krizis nezhnogo vozrasta 6.2
Krizis nezhnogo vozrasta
Drama, Comedy, Romantic 2016, Russia
Olga 6.7
Olga
Comedy 2016, Russia
Vtoroe dyhanie 7.2
Vtoroe dyhanie
Drama, Romantic 2014, Russia
Tri dnya lejtenanta Kravcova 7
Tri dnya lejtenanta Kravcova
Drama, War, 2012, Ukraine/Russia
Moy papa Baryshnikov 6.1
Moy papa Baryshnikov Moy papa Baryshnikov
Comedy 2011, Russia
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Dom malyutki 3.3
Dom malyutki
Romantic 2010, Russia
Efrosina
Efrosina
Drama, Romantic 2010, Russia
One War 7
One War Odna voyna
Drama 2009, Russia
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