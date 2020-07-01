Also known as

Singin' in the Rain, Cantando bajo la lluvia, Chantons sous la pluie, Du sollst mein Glücksstern sein, Cantando en la lluvia, Pjevajmo na kiši, Pojmo v dežju, Певање на киши, Поющие под дождём, Ame ni utaeba, Avaz dar zir-e baran, Cântând în ploaie, Cantando na Chuva, Cantando sotto la pioggia, Dainuojantys lietuje, Deszczowa piosenka, Dziedot lietū, Ének az esőben, Hát Dưới Mưa, Laulavat sadepisarat, Lauldes vihmas, Serenata à Chuva, Sjungande regndroppar, Spievanie v daždi, Syng i sol og regn, Tot cantant sota la pluja, Tragoudontas sti vrohi, Yağış altında oxuyanlar, Yağmur Altında, Yomg'ir ostidagi qo'shiqchilar, Zingend in de regen, Zpívání v desti, Zpívání v dešti, Τραγουδώντας στη βροχή, Аз пея под дъжда, Жаңбыр астындағы әншілер, Поющие под дождем, Співаючи під дощем, 사랑은 비를 타고, 萬花嬉春, 雨に唄えば, 雨中曲, 雨中樂飛揚, Enek az esoben, 百花嬉春, Singing in the Rain, 雨中情, Співаючі під дощем

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