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Poster of Singin' in the Rain
8.1
Kinoafisha Films Singin' in the Rain
8.1

Singin' in the Rain

, 1952
Singin' in the Rain
USA / Romantic, Musical, Comedy / 18+
Poster of Singin' in the Rain
8.1

Cast

Gene Kelly
Don Lockwood
Donald O'Connor
Cosmo Brown
Debbie Reynolds
Debbie Reynolds
Kathy Selden
Jean Hagen
Lina Lamont
Millard Mitchell
R.F. Simpson
Rita Moreno
Rita Moreno
Zelda Zanders
Douglas Fowley
Roscoe Dexter
Madge Blake
King Donovan
Frances O'Connor
Frances O'Connor
Cyd Charisse
Dancer
Dorothy Abbott
Chorus Girl
Director Gene Kelly, Stanley Donen
Writer Betty Comden, Adolph Green
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1952
Online premiere 1 July 2020
World premiere 27 March 1952
Release date
14 April 1954 Argentina
25 December 1952 Australia
3 July 1953 Austria
11 December 1952 Belgium
30 June 1952 Brazil
11 April 1952 Canada
15 May 1981 China
17 March 2000 Denmark
17 July 1964 Finland
6 December 1972 France
30 March 1953 Germany
24 November 2000 Great Britain
15 July 2010 Greece
12 February 1953 Hong Kong
16 July 1964 Hungary
29 January 1956 Iran
16 January 1953 Ireland
19 September 1953 Israel
5 February 1953 Italy
29 March 2003 Japan
23 October 2023 Lithuania N13
15 October 1952 Mexico
11 December 1952 Netherlands
9 October 1952 Peru
27 November 1952 Philippines
8 July 1977 Portugal
3 July 2021 Singapore
21 May 1952 South Africa
21 October 1954 South Korea
2 August 1974 Spain
29 September 1952 Sweden
25 June 2020 Taiwan
11 April 1952 Turkey
11 April 1952 USA
15 January 1953 Uruguay
MPAA G
Budget $2,540,800
Worldwide Gross $2,113,091
Production Loew's
Also known as
Singin' in the Rain, Cantando bajo la lluvia, Chantons sous la pluie, Du sollst mein Glücksstern sein, Cantando en la lluvia, Pjevajmo na kiši, Pojmo v dežju, Певање на киши, Поющие под дождём, Ame ni utaeba, Avaz dar zir-e baran, Cântând în ploaie, Cantando na Chuva, Cantando sotto la pioggia, Dainuojantys lietuje, Deszczowa piosenka, Dziedot lietū, Ének az esőben, Hát Dưới Mưa, Laulavat sadepisarat, Lauldes vihmas, Serenata à Chuva, Sjungande regndroppar, Spievanie v daždi, Syng i sol og regn, Tot cantant sota la pluja, Tragoudontas sti vrohi, Yağış altında oxuyanlar, Yağmur Altında, Yomg'ir ostidagi qo'shiqchilar, Zingend in de regen, Zpívání v desti, Zpívání v dešti, Τραγουδώντας στη βροχή, Аз пея под дъжда, Жаңбыр астындағы әншілер, Поющие под дождем, Співаючи під дощем, 사랑은 비를 타고, 萬花嬉春, 雨に唄えば, 雨中曲, 雨中樂飛揚, Enek az esoben, 百花嬉春, Singing in the Rain, 雨中情, Співаючі під дощем

Film rating

8.1
Rate 14 votes
8.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Singin' in the Rain

Quotes

[Don Lockwood is being mobbed by several fans on the street]
Don Lockwood [desperately] Hey, Cos! Do something! Call me a cab!
Cosmo Brown OK, you're a cab.
Don Lockwood [unimpressed] Thanks a lot!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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