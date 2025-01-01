Menu
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 8.2
3 posters
Kinoafisha Films Citizen Kane

Citizen Kane

Citizen Kane 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Following the death of a publishing tycoon, news reporters scramble to discover the meaning of his final utterance.
Citizen Kane - trailer
Citizen Kane  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1941
World premiere 17 April 1941
Release date
23 January 1942 Australia
2 September 1949 Austria 12
17 April 1941 Belgium 14
16 June 1941 Brazil
17 April 1941 Canada 14A
18 January 2001 Czechia U
3 October 1947 Czechoslovakia
12 May 1948 Denmark 11
2 July 1946 France
29 June 1962 Germany
24 January 1942 Great Britain
26 January 1942 Greece
28 July 1947 Hungary 12
17 April 1941 Ireland
25 November 1948 Italy
14 June 1966 Japan R18+
6 March 2023 Lithuania N13
6 June 1941 Mexico
5 February 1948 Netherlands
17 April 1941 Norway 15
1 January 1948 Poland 12
27 October 1941 Portugal
16 June 2007 South Korea 15
31 March 1989 Spain
17 April 1941 Sweden 15
5 September 1941 USA
MPAA PG
Budget $839,727
Worldwide Gross $1,711,106
Production RKO Radio Pictures, Mercury Productions
Also known as
Citizen Kane, Ciudadano Kane, El ciudadano, Občan Kane, Гражданин Кейн, Državljan Kane, El ciudadano Kane, 大國民, Almovaten Kane, American, Aranypolgár, Burger Kane, Cetățeanul Kane, Cidadão Kane, Citizen Kane - En sensation, Citizen Kane - Kansalainen Kane, Citizen Kane - sensaatioiden mies, Citoyen Kane, Ciutadà Kane, Công Dân Kane, Den store mand, En sensation, Fuqaro Keyn, Građanin Kane, Gradjanin Kane, Gradjanin Kejn, Ha-Ezrah Kane, Hamshahri Kane, John Citizen, U.S.A., Kansalainen Kane, O Mundo a Seus Pés, Obywatel Kane, Pilietis Keinas, Politis Kane, Quarto potere, Shimin Kein, Vətəndaş Kane, Yurttaş Kane, Ο πολίτης Kane, Ο πολίτης Κέιν, Азамат Кейн, Грађанин Кејн, Гражданинът Кейн, Громадянин Кейн, 시민 케인, 公民凯恩, 市民ケーン
Director
Orson Welles
Orson Welles
Cast
Orson Welles
Orson Welles
Joseph Cotten
Joseph Cotten
Dorothy Comingore
Dorothy Comingore
Everet Sloun
Everet Sloun
Agnes Moorehead
Agnes Moorehead
Cast and Crew
7.7

7.7
8.2 IMDb
