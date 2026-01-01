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Poster of A Man Escaped
8.2
Kinoafisha Films A Man Escaped
8.2

A Man Escaped

, 1956
Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut
France / Thriller, War, Drama / 18+
Poster of A Man Escaped
8.2

Cast

Maurice Beerblock
Blanchet
François Leterrier
Le lieutenant Fontaine
Roland Monod
Le pasteur Deleyris
Charles Le Clainche
François Jost
Jacques Ertaud
Orsini
Jean Paul Delhumeau
Hebrard
Roger Treherne
Terry
Jean Philippe Delamarre
Le prisonnier 10
Jacques Oerlemans
Le gardien-chef
Klaus Detlef Grevenhorst
L'officier de L'Abwehr
Director Robert Bresson
Writer André Devigny, Robert Bresson
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1956
World premiere 11 November 1956
Release date
7 November 1960 Denmark
11 November 1956 France
11 November 1956 Sweden 15
26 August 1957 USA
25 February 1963 USSR
Production Gaumont, Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Also known as
Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut, A Man Escaped, Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen, Un condenado a muerte se escapa, Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет, 死囚逃生記, A Man Escaped or: The Wind Bloweth Where It Listeth, Bir İdam Mahkûmu Kaçtı, Een der dood veroordeelde ontsnapt, Een ter dood veroordeelde ontsnapt, Egy halálraítélt megszökött, En dödsdömd har rymt, En dødsdømt er rømt, En dødsdømt flygter, En dødsdømt har rømt, Fugiu Um Condenado à Morte, Gestapo Lyons ... 1943, Ha-Nidon L'Muv'it Barah, Kuolemaantuomittu on karannut, Le vent souffle où il veut, Một Tử Tù Trốn Thoát, Osuđenik na smrt je pobjegao, Osudjeni na smrt je pobegao, Rangaistusvanki on karannut eli tuuli puhaltaa siellä missä haluaa, Ucieczka skazańca, Um Condenado à Morte Escapou, Un condamnat la moarte a evadat, Un condamné à mort s'est échappé, Un condannato a morte è fuggito, Un condemnat a mort s'escapa, Un condenado a muerte se ha escapado, Un condenado a muerte se ha fugado, Yek mahkoom be marg gorikht, Žmogus, kuris pabėgo, Απόδρασις μελλοθανάτων, Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε, Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε ή Ο άνεμος φυσάει όπου θέλει, Засуджений до смерті втік, або Дух дихає де хоче, 저항, 抵抗, 死囚越狱, K smrti odsouzený uprchl, 사형수 탈옥하다, 最后逃生, 사형수 탈출하다, A Man Escaped or The Wind Bloweth Where It Listeth, Приговоренный к смерти бежал

Film rating

8.2
Rate 10 votes
8.1 IMDb
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