|15 November 1984
|Australia
|2 July 1983
|Brazil
|18
|4 February 1983
|Canada
|18A
|2 June 1983
|Colombia
|16 December 1983
|Finland
|16 May 1984
|France
|1 July 1985
|Germany
|25 November 1983
|Great Britain
|14 November 1987
|Greece
|1 June 1986
|Hong Kong
|III
|1 July 1983
|Indonesia
|8 June 1984
|Ireland
|18
|9 July 1987
|Israel
|14 August 1986
|Italy
|22 June 1985
|Japan
|R18+
|27 October 1983
|Mexico
|C
|26 June 2014
|Netherlands
|3 November 1984
|Philippines
|R-18
|1 December 1986
|Spain
|13 May 1983
|Sweden
|4 February 1983
|USA