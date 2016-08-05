Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Videodrome
7.2
Kinoafisha Films Videodrome
7.2

Videodrome

, 1983
Videodrome
Canada / Mystery, Thriller, Fantasy / 18+
Poster of Videodrome
7.2

Synopsis

When he acquires a different kind of programming for his station, a sleazy cable-TV programmer begins to see his life and the future of media spin out of control in a terrifying new reality.

Cast

James Woods
James Woods
Max Renn
Sonja Smits
Bianca O'Blivion
Debbie Harry
Nicki Brand
Peter Dvorský
Julie Khaner
Bridey
Peter Dvorsky
Harlan
Leslie Carlson
Barry Convex
Jack Creley
Brian O'Blivion
Lynne Gorman
Masha
Reiner Schwarz
Moses
David Bolt
Raphael
Director David Cronenberg
Writer David Cronenberg
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1983
Online premiere 5 August 2016
World premiere 4 February 1983
Release date
15 November 1984 Australia
2 July 1983 Brazil 18
4 February 1983 Canada 18A
2 June 1983 Colombia
16 December 1983 Finland
16 May 1984 France
1 July 1985 Germany
25 November 1983 Great Britain
14 November 1987 Greece
1 June 1986 Hong Kong III
1 July 1983 Indonesia
8 June 1984 Ireland 18
9 July 1987 Israel
14 August 1986 Italy
22 June 1985 Japan R18+
27 October 1983 Mexico C
26 June 2014 Netherlands
3 November 1984 Philippines R-18
1 December 1986 Spain
13 May 1983 Sweden
4 February 1983 USA
MPAA R
Budget $5,952,000
Worldwide Gross $2,130,285
Production Filmplan International, Canadian Film Development Corporation (CFDC), Famous Players Limited
Also known as
Videodrome, Cuerpos invadidos, Vidéodrome, Видеодром, Experiência Alucinante, Network of Blood, Thế Lực Đen Tối, Videodromas, Videodrome - förgängelsens vapen, Videodrome - tuhon ase, Videodrome, Cuerpos Invadidos, Videodrome: A Síndrome do Vídeo, Wideodrom, Zonekiller, Βιντεοδρόμιο, Βιντεοντρόμ, Видеодрум, Відеодром, 비디오드롬, ヴィデオドローム, ビデオドローム, 錄影帶謀殺案, David Cronenberg's Videodrome

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb

Quotes

Brian O'Blivion The battle for the mind of North America will be fought in the video arena: the Videodrome. The television screen is the retina of the mind's eye. Therefore, the television screen is part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality, and reality is less than television.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Videodrome

Naked Lunch
Naked Lunch Drama, Fantasy, Thriller
1991, Canada / Great Britain
6.0
Rabid
Rabid Horror, Thriller
1977, Canada
6.0
A History of Violence
A History of Violence Thriller, Drama
2005, USA / Germany
6.0
Crash
Crash Thriller, Drama
1996, Canada / Great Britain
6.0
Spider
Spider Drama, Thriller, Detective
2002, Great Britain / Canada
6.0
eXistenZ
eXistenZ Sci-Fi, Thriller, Adventure
1999, Canada / Great Britain
6.0
Dead Ringers
Dead Ringers Horror, Thriller, Drama
1988, Canada / USA
7.0
Gorillaz: Reject False Icons
Gorillaz: Reject False Icons Documentary, Musical
2019, Great Britain
6.0
Jacob's Ladder
Jacob's Ladder Thriller, Crime, Horror, Drama
1990, USA
7.0
Society
Society Comedy, Horror
1989, Japan
6.0
The Fly
The Fly Drama, Sci-Fi, Horror, Thriller
1986, USA / Canada / Great Britain
7.0
The Dead Zone
The Dead Zone Drama, Thriller, Horror, Detective
1983, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more