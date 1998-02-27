Menu
Kinoafisha Films Dark City

Dark City

Dark City 18+
Synopsis

A man struggles with memories of his past, including a wife he cannot remember, in a nightmarish world with no sun.
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1998
Online premiere 4 February 2036
World premiere 27 February 1998
Release date
27 February 1998 Russia 16+
15 October 1998 Argentina +16
29 May 1998 Australia
6 November 1998 Brazil
27 February 1998 Canada 14A
27 February 1998 Czechia
24 April 1998 Denmark 15
11 December 1998 Finland K-16
20 May 1998 France
27 August 1998 Germany
29 May 1998 Great Britain
12 November 1998 Greece
24 September 1998 Hungary
14 August 1998 Iceland
27 February 1998 Italy
28 November 1998 Japan
27 February 1998 Kazakhstan
27 November 1998 Lithuania
20 August 1998 Malaysia
16 October 1998 Mexico
29 May 1998 New Zealand
5 June 1998 Portugal M/12
2 July 1998 Singapore NC16
5 December 1998 South Korea
16 May 1998 Spain
16 October 1998 Turkey 18+
27 February 1998 USA
27 February 1998 Ukraine
MPAA R
Budget $27,000,000
Worldwide Gross $27,201,335
Production New Line Cinema, Time Warner, New Line Cinema
Also known as
Dark City, Ciudad en tinieblas, Smrtihlav, Cidade das Sombras, Cidade Misteriosa, Cité obscure, Dark City - Varjojen kaupunki, Dark City & Spawn: Tupla, Dark City: Mroczne miasto, Dark Empire, Dark World, Gizemli Şehir, Grad tame, Mesto teme, Mroczne miasto, Orasul intunecat, Pimeduse linn, Skoteini poli, Tamsos miestas, Thành Phố Bóng Đêm, Σκοτεινή πόλη, Градът на мрака, Мрачни град, Темне місто, Тёмный город, ダークシティ, 極光追殺令
Director
Alex Proyas
Alex Proyas
Cast
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Rufus Sewell
Rufus Sewell
William Hurt
William Hurt
Jennifer Connelly
Jennifer Connelly
Richard O’Brayen
Cast and Crew
Similar films for Dark City
The City Dark 7.1
The City Dark (2011)
Moon 7.7
Moon (2009)
The Fall 5.7
The Fall (2008)
Sunshine 7.4
Sunshine (2007)
A Scanner Darkly 7.0
A Scanner Darkly (2006)
Immortel (ad vitam) 5.4
Immortel (ad vitam) (2004)
Equilibrium 7.7
Equilibrium (2002)
Cypher 6.8
Cypher (2002)
K-PAX 7.3
K-PAX (2001)
The Thirteenth Floor 7.3
The Thirteenth Floor (1999)
eXistenZ 6.6
eXistenZ (1999)
Sphere 6.4
Sphere (1998)

