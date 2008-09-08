Menu
Poster of Lymelife
6.7 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Kinoafisha Films Lymelife

Lymelife

Lymelife 18+
Synopsis

A family unit begins to bow under the pressure of a failing marriage.
Lymelife - trailer
Lymelife  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2008
World premiere 8 September 2008
Release date
12 November 2009 Russia P&I Films
12 November 2009 Belarus
8 September 2008 Canada
10 February 2011 Germany 12
6 May 2010 Greece
12 November 2009 Kazakhstan
13 September 2009 Netherlands
2 September 2010 South Korea 19
16 October 2008 USA R
12 November 2009 Ukraine
MPAA R
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $540,403
Production Bartlett Films, Cappa Defina Productions, Cappa Productions
Also known as
Lymelife, Aprender a vivir, Borelioza, A Família Bartlett, Kuszaságok, Long Island Blues, Sezon na kleszcza, Xini zoi, Ξινή ζωή, Разкошен живот, Роскошная жизнь
Director
Derick Martini
Cast
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Rory Culkin
Rory Culkin
Jill Hennessy
Jill Hennessy
Timothy Hutton
Timothy Hutton
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Scott Bartlett They don't even fuck anymore.
Jimmy Bartlett What? How the fuck do you know that?
Scott Bartlett You know the rubbers under dads bed we used to use as water balloons?
Jimmy Bartlett Ew, yeah.
Scott Bartlett They haven't been there in over a year.
Jimmy Bartlett Okay, well first of all, that's sick to even think about and second, she's coming, so shut the fuck up.
