Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2008
World premiere
8 September 2008
Release date
|12 November 2009
|Russia
| P&I Films
|
|12 November 2009
|Belarus
|
|
|8 September 2008
|Canada
|
|
|10 February 2011
|Germany
|
|12
|6 May 2010
|Greece
|
|
|12 November 2009
|Kazakhstan
|
|
|13 September 2009
|Netherlands
|
|
|2 September 2010
|South Korea
|
|19
|16 October 2008
|USA
|
|R
|12 November 2009
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$1,500,000
Worldwide Gross
$540,403
Production
Bartlett Films, Cappa Defina Productions, Cappa Productions
Also known as
Lymelife, Aprender a vivir, Borelioza, A Família Bartlett, Kuszaságok, Long Island Blues, Sezon na kleszcza, Xini zoi, Ξινή ζωή, Разкошен живот, Роскошная жизнь