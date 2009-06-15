Country
USA
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2009
Online premiere
5 October 2016
World premiere
15 June 2009
Release date
|15 June 2009
|Russia
|
|18+
|1 May 2014
|Brazil
|
|12
|10 June 2011
|Germany
|
|
|15 June 2009
|Kazakhstan
|
|
|15 June 2009
|USA
|
|
|15 June 2009
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$13,514
Production
Artfire Films, Entertainment 360, FilmColony
Also known as
Paper Man, Tempo de Crescer, Kata fantasian iroas..., Paberist mees, Paper Man - Zeit erwachsen zu werden, Papierowy bohater, Papirnati moz, Popierinis žmogus, Ryan Reynolds, a képzelt szuperhős, Siêu Nhân Giấy, Unlikely Hero, Κατά φαντασίαν ήρωας, Бумажный человек, Паперова людина, Хартиеният човек, ペーパーマン PaperMan, 萬能隊長