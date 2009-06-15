Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paper Man
Poster of Paper Man
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Paper Man

Paper Man

Paper Man 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A washed-up writer forms an unlikely friendship with a teenager from Long Island.
Paper Man - trailer
Paper Man  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2009
Online premiere 5 October 2016
World premiere 15 June 2009
Release date
15 June 2009 Russia 18+
1 May 2014 Brazil 12
10 June 2011 Germany
15 June 2009 Kazakhstan
15 June 2009 USA
15 June 2009 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $13,514
Production Artfire Films, Entertainment 360, FilmColony
Also known as
Paper Man, Tempo de Crescer, Kata fantasian iroas..., Paberist mees, Paper Man - Zeit erwachsen zu werden, Papierowy bohater, Papirnati moz, Popierinis žmogus, Ryan Reynolds, a képzelt szuperhős, Siêu Nhân Giấy, Unlikely Hero, Κατά φαντασίαν ήρωας, Бумажный человек, Паперова людина, Хартиеният човек, ペーパーマン PaperMan, 萬能隊長
Director
Kieran Mulroney
Michele Mulroney
Cast
Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Jeff Daniels
Jeff Daniels
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow
Emma Stone
Emma Stone
Cast and Crew
Similar films for Paper Man
Mississippi Grind 6.7
Mississippi Grind (2015)
Chaos Theory 7.1
Chaos Theory (2007)
Fireflies in the Garden 6.2
Fireflies in the Garden (2008)
Kabluey 6.5
Kabluey (2007)
The In-Laws 6.4
The In-Laws (2003)
Infinity Baby 6.3
Infinity Baby (2017)
The Book of Love 6.0
The Book of Love (2016)
God Help the Girl 6.4
God Help the Girl (2014)
The Voices 7.4
The Voices (2014)
Tenure 6.7
Tenure (2008)
Middle of Nowhere 6.7
Middle of Nowhere (2008)
Lymelife 6.7
Lymelife (2008)

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
[Abby is reading Richard's last letter]
Richard Dunn Richard regarded his solitude as something sacred as a well earned badge of honor, a cloak to be worn to ward off life. As his safety. Solitude is who he was. This caused those in his life to view him with a barely veiled contempt. Richard was certain that he was not liked, which is hard on a man. *Maybe* it was because he gave nothing that he received nothing in return. In any case, his situation had become intolerable. The closest things he had to friends were either imaginary or extinct. And Richard had reached a point in his life where this was no longer enough. And then he met a girl... And she was warm. And she was sad. And she was maybe lonely in a way that reminded him of himself. She'd lost things that a girl should never have lost. And she knew things. And she taught him. And Richard thought: "Maybe this is what friendship feels like. Maybe." It was just a glimpse, they'd barely begun, really. But in those long, few winter days, she'd given him so much. Enough so that Richard could go on. And what had he given her? Just a few words on a page. Not much, perhaps. But for Abby, he hoped it was enough.
Film Trailers All trailers
Paper Man - trailer
Paper Man Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more