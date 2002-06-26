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Poster of Chekhov's Motifs
6.9
Kinoafisha Films Chekhov's Motifs
6.9

Chekhov's Motifs

, 2002
Chekhovskie motivy
Russia, Ukraine / Comedy / 18+
Poster of Chekhov's Motifs
6.9

Cast

Sergey Bekhterev
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
Natalya Buzko
Philip Panov
Georgiy Deliev
Georgiy Deliev
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Jean Daniel
Jean Daniel
Olga Gnedich
Olga Gnedich
Volodymyr Komarov
Volodymyr Komarov
Sergey Popov
Director Kira Muratova
Writer Yevgeni Golubenko, Kira Muratova
Composer Valentin Silvestrov
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Ukraine
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2002
World premiere 26 June 2002
Release date
26 June 2002 Russia 12+
11 July 2002 Kazakhstan
11 July 2002 Ukraine
Production Intercinema Art Agency, Nikola Film, Ukrainian Ministry of Arts & Culture
Also known as
Chekhovskie motivy, Chekhov's Motifs, Chekhovian Motifs, Chekhovski motyvy, Csehov-motívumok, Motiva tou Chekhov, Motivi cechoviani, Motywy z Czechowa, Tshehovilaistunnelmissa, Чеховские Мотивы, Чеховські мотиви

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
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