6.7 IMDb Rating: 6.4
Purple Violets

Purple Violets

Purple Violets 18+
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2007
World premiere 30 April 2007
Release date
30 April 2007 Russia 16+
30 April 2007 Kazakhstan
30 April 2007 Ukraine
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $126,897
Production Wild Ocean Films, Lucky Day Pictures, Marlboro Road Gang Productions
Also known as
Purple Violets, Bíbor violák, Enamorada de mi ex, Fioletowe fiołki, Just You, Paranomoi erastes, Segunda Chance para o Amor, Violetas Púrpura, Одноклассники
Director
Cast
