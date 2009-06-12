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Poster of Imagine That
6.4
Imagine That - Trailer
Kinoafisha Films Imagine That
6.4

Imagine That

, 2009
Imagine That
USA / Family, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Imagine That
6.4
Imagine That - Trailer
Imagine That  Trailer

Cast

Eddie Murphy
Eddie Murphy
Evan Danielson
Thomas Haden Church
Thomas Haden Church
Johnny Whitefeather
Ronny Cox
Tom Stevens
Vanessa Williams
Vanessa Williams
Lori Strother
Nicole Ari Parker
Trish
Yara Shahidi
Yara Shahidi
Olivia Danielson
Stephen Rannazzisi
Noah Kulick
DeRay Davis
John Strother
Martin Sheen
Martin Sheen
Dante D'Enzo
Lauren Weedman
Lauren Weedman
Rose
Director Karey Kirkpatrick
Writer Ed Solomon, Chris Matheson
Composer Mark Mancina
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2009
Online premiere 14 August 2009
World premiere 12 June 2009
Release date
12 June 2009 Russia 16+
30 September 2009 France
29 October 2009 Germany
14 August 2009 Great Britain
31 July 2009 Italy
12 June 2009 Kazakhstan
29 October 2009 Netherlands
19 June 2009 Romania AP
19 June 2009 USA
12 June 2009 Ukraine
MPAA PG
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $22,985,194
Production Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Di Bonaventura Pictures
Also known as
Imagine That, 天才神算, Dans ses rêves !, Dans ses rêves!, Hayal Et, Imagine, Imagine Só!, Imagine that - Die Kraft der Fantasie, Imagine That - Onnen ennusmerkit, Immagina che, Įsivaizduok tai, Me & Olivia, Mi papá y nuestro mundo fantástico, Minha Filha é Um Sonho, NowhereLand, Nuestro mundo fantástico, Seholország, Sve je moguce, Tak si predstav, Terra dos Sonhos, Thế Giới Tưởng Tượng, Vse je mogoce, Wyobraź sobie, Zuhause ist der Zauber los, Για φαντάσου, Представи си това, Представь себе, Све је могуће, Уяви собі, エディ・マーフィの劇的1週間, Dans ses rêves, 행복한 상상

Film rating

6.4
Rate 15 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Imagine That Trailer
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Quotes

Tod Mr. E, I talked to the lawyer guy upstairs and he confirmed my hunch, uh, about the whole stabbing of Mr. Whitefeather thing. It's a definite no can do from a legal standpoint.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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