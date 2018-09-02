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Poster of The Amityville Murders
4.7
Kinoafisha Films The Amityville Murders
4.7

The Amityville Murders

, 2018
The Amityville Murders
USA / Horror / 18+
Poster of The Amityville Murders
4.7

Cast

John Robinson
Ronald 'Butch' Defeo, Jr.
Chelsea Ricketts
Chelsea Ricketts
Dawn DeFeo
Paul Ben-Victor
Paul Ben-Victor
Ronnie Defeo, Sr.
Diane Franklin
Louise DeFeo
Lainie Kazan
Lainie Kazan
Angela 'Nonna' Brigante
Burt Young
Michael Brigante
Zane Austin
Marc Defeo
Noa Brenner
Allison Defeo
Kue Lawrence
John 'Jody 'DeFeo
Rebekah Graf
Donna Benedettio
Director Daniel Farrands
Writer Daniel Farrands
Composer Dana Kaproff
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2018
World premiere 2 September 2018
Release date
5 November 2018 Germany
Worldwide Gross $77,206
Production Skyline Entertainment, Cinetel Films, ETA Films
Also known as
The Amityville Murders, Amityville: El origen de la maldición, Amityville Cinayetleri, Amityville Horror - Wie alles begann, Amityville mõrvad, Amityville the First, Amityville: El origen, Amityville: Η ρίζα του κακού, Huset som Gud glömde: Begynnelsen, Il massacro di Amityville, Los asesinatos de Amityville, Os Assassinatos de Amityville, The Haunting on Long Island: The Amityville Murders, Άμιτιβιλ: Η ρίζα του κακού, Οι φόνοι στο Άμιτιβιλ, Убийства в Амитивилле, Убийствата в Амитивил, 悪魔の棲む家 REBORN, Amityville: The Murders, O Massacre de Amityville

Film rating

4.7
Rate 10 votes
4.7 IMDb
Updated 5 May 2025
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