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Poster of Graf Montenegro
5.1
Kinoafisha Films Graf Montenegro
5.1

Graf Montenegro

, 2006
Graf Montenegro
Russia / Adventure, Comedy / 18+
Poster of Graf Montenegro
5.1

Cast

Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Mikhail Miloradovich
Aleksey Chadov
Aleksey Chadov
Andrey Teleshev
Viktor Bychkov
Viktor Bychkov
Father Sergiy
Evgeniya Brik
Evgeniya Brik
Slavka
Valeriy Maryanov
Milosh
Aleksandr Koltsov
Bogush
Miodrag Vlahovich
Inna Miloradova
M. Nelevich
V. Otashevich
Director Marina Migunova
Writer Marina Migunova, Vadim Mikhalyov
Composer Yuriy Matveev, Artyom Yakushenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2006
World premiere 30 March 2006
Release date
30 March 2006 Russia Пирамида
30 March 2006 Belarus
30 March 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
30 March 2006 Ukraine
Worldwide Gross $197,892
Production Rekun TV
Also known as
Graf Montenegro, Grāfs Montenegro, Montenegro krahv, The Count of Montenegro, Граф Монтенегро

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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