|3 August 1994
|Russia
|12+
|28 September 1994
|Argentina
|6 October 1994
|Australia
|30 September 1994
|Brazil
|1 December 1994
|Czechia
|23 September 1994
|Denmark
|13 January 1995
|Estonia
|11 November 1994
|Finland
|19 October 1994
|France
|29 September 1994
|Germany
|16 September 1994
|Great Britain
|20 October 1994
|Hungary
|16 September 1994
|Ireland
|7 December 1994
|Italy
|17 December 1994
|Japan
|3 August 1994
|Kazakhstan
|15 September 1994
|Netherlands
|4 November 1994
|Norway
|16 November 1994
|Philippines
|30 September 1994
|Portugal
|3 August 1994
|Romania
|12
|17 September 1994
|South Korea
|2 December 1994
|Spain
|21 October 1994
|Sweden
|24 December 1994
|Taiwan
|25 November 1994
|Turkey
|3 August 1994
|USA
|3 August 1994
|Ukraine