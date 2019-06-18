[Jack needs a helicopter]

Jack Ryan I'm here to rent the Huey.

Helicopter owner We don't rent it anymore, but it is for sale.

Jack Ryan How much?

Helicopter owner Two million dollars.

Jack Ryan Uh, my pilot and I will have to take it for a test drive.

Helicopter owner Of course, you just have to leave a deposit.

Jack Ryan How much is that?

Helicopter owner Two million dollars.

Jack Ryan Umm...

[Shows a CIA business card]