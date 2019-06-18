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Poster of Clear and Present Danger
6.8
Kinoafisha Films Clear and Present Danger
6.8

Clear and Present Danger

, 1994
Clear and Present Danger
USA / Action, Crime / 18+
Poster of Clear and Present Danger
6.8

Synopsis

CIA Analyst Jack Ryan is drawn into an illegal war fought by the US government against a Colombian drug cartel.

Cast

Willem Dafoe
Willem Dafoe
Clark
Anne Archer
Anne Archer
Cathy Ryan
Henry Czerny
Henry Czerny
Robert Ritter
Harris Yulin
James Cutter
Miguel Sandoval
Miguel Sandoval
Ernesto Escobedo
Harrison Ford
Harrison Ford
Jack Ryan
Benjamin Bratt
Benjamin Bratt
Captain Ramirez
Raymond Cruz
Raymond Cruz
Chavez
Donald Moffat
President Bennett
Joaquim de Almeida
Joaquim de Almeida
Felix Cortez
Director Phillip Noyce
Writer Steven Zaillian, John Milius, Tom Clancy, Donald E. Stewart
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 1994
Online premiere 18 June 2019
World premiere 3 August 1994
Release date
3 August 1994 Russia 12+
28 September 1994 Argentina
6 October 1994 Australia
30 September 1994 Brazil
1 December 1994 Czechia
23 September 1994 Denmark
13 January 1995 Estonia
11 November 1994 Finland
19 October 1994 France
29 September 1994 Germany
16 September 1994 Great Britain
20 October 1994 Hungary
16 September 1994 Ireland
7 December 1994 Italy
17 December 1994 Japan
3 August 1994 Kazakhstan
15 September 1994 Netherlands
4 November 1994 Norway
16 November 1994 Philippines
30 September 1994 Portugal
3 August 1994 Romania 12
17 September 1994 South Korea
2 December 1994 Spain
21 October 1994 Sweden
24 December 1994 Taiwan
25 November 1994 Turkey
3 August 1994 USA
3 August 1994 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $62,000,000
Worldwide Gross $215,887,717
Production Paramount Pictures, Mace Neufeld Productions
Also known as
Clear and Present Danger, Peligro inminente, Danger immédiat, Das Kartell, Påtaglig fara, Açık Tehlike, Akivaizdus ir tikras pavojus, Amesos kindynos, Dødens karteller, Hiểm Họa Hiện Hữu, Isku Kolumbiaan, Jasné nebezpečenstvo, Jasné nebezpečí, Neposredna nevarnost, Neposredna opasnost, Overhengende fare, Pericol imediat, Perigo Imediato, Perigo Real e Imediato, Reaalne hädaoht, Sotto il segno del pericolo, Stan zagrożenia, Végveszélyben, Άμεσος κίνδυνος, Јасна и непосредна опасност, Пряма та очевидна загроза, Прямая и явная угроза, Реална опасност, मौत का चक्रव्यूह, 今そこにある危機, 迫切的危機, Açik Tehlike, Jack Ryan 03: Clear and Present Danger, 긴급명령, 燃眉追击, 燃眉追擊, 긴급 명령, 해리슨 포드의 긴급명령

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

Quotes

[Jack needs a helicopter]
Jack Ryan I'm here to rent the Huey.
Helicopter owner We don't rent it anymore, but it is for sale.
Jack Ryan How much?
Helicopter owner Two million dollars.
Jack Ryan Uh, my pilot and I will have to take it for a test drive.
Helicopter owner Of course, you just have to leave a deposit.
Jack Ryan How much is that?
Helicopter owner Two million dollars.
Jack Ryan Umm...
[Shows a CIA business card]
Jack Ryan Would you take a company check?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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