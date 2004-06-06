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Poster of Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla
4.9
Kinoafisha Films Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla
4.9

Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla

, 2004
Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla
Russia / Drama / 18+
Poster of Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla
4.9

Cast

Andrey Savostyanov
Daria Mikhailova
Daria Mikhailova
Aleksandr Feklistov
Aleksandr Feklistov
Albert Filozov
Albert Filozov
Sergey Stepanchenko
Sergey Stepanchenko
Aleksei Maklakov
Aleksei Maklakov
Evgeniy Kosyrev
Galina Kashkovskaya
Anton Mlodik
Yuri
Aleksandr Oleshko
Aleksandr Oleshko
Director Adel Al-Khadad
Writer Yuriy Arabov
Composer Aleksey Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2004
World premiere 6 June 2004
Release date
6 June 2004 Russia
9 March 2006 Belarus
9 March 2006 Kazakhstan
11 November 2004 USA
9 March 2006 Ukraine
Budget $750,000
Production Apokrif Film Studio
Also known as
Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla, Apocrypha: Music for Peter and Paul, Апокриф: Музыка для Петра и Павла

Film rating

4.9
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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