Similar films for A Scene at the Sea
Dolls Drama, Romantic
2002, Japan
7.3
Ryûzô to 7 nin no kobun tachi Comedy, Action
2015, Japan
6.9
Achilles and the Tortoise Comedy
2008, Japan
7.1
Glory to the Filmmaker! Comedy, Drama
2007, Japan
6.4
Takeshis` Drama, Comedy
2005, Japan
6.2
Brother Crime, Drama, Thriller
2000, Great Britain / Japan / France
7.1
Kikujiro Drama, Comedy
1999, Japan
7.8
Hana-bi Thriller, Crime, Drama
1997, Japan
7.4
Getting Any? Comedy
1994, Japan
6.2
Sonatine Action, Thriller, Crime, Drama
1993, Japan
7.5
Boiling Point Crime, Comedy, Thriller, Action, Drama
1990, Japan
7.2
Violent Cop Drama, Thriller, Action, Crime
1989, Japan
7.3