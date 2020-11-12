Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Scene at the Sea
7.5
Kinoafisha Films A Scene at the Sea
7.5

A Scene at the Sea

, 1991
Ano natsu, ichiban shizukana umi
Japan / Romantic / 18+
Poster of A Scene at the Sea
7.5

Cast

Claude Maki
Shigeru
Hiroko Ôshima
Takako
Sabu Kawahara
Takoh
Susumu Terajima
Toshio Matsui
Toshizo Fujiwara
Nakajima
Katsuya Koiso
Yasukazu Ishitani
Naomi Kubota
Tsuyoshi Ohwada
Director Takeshi Kitano
Writer Takeshi Kitano
Composer Joe Hisaishi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1991
World premiere 19 October 1991
Release date
19 October 1991 Japan
6 July 2000 Netherlands
13 August 2004 South Korea
Production Office Kitano, Toho, Totsu
Also known as
Ano natsu, ichiban shizukana umi, A Scene at the Sea, 那年夏天，寧靜的海, Cenas de Praia, Das Meer war ruhig, Escena frente al mar, Escenas frente al mar, Geu yeoreum, gajang joyonghan bada, Il silenzio sul mare, Kurt surfar, Najmirnije more toga ljeta, Näkymä meren rannalla, Nyár, csend, tenger, O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, Prizori s mora, Scena nad morzem, Tengerparti jelenet, That Summer, the Quietest Sea, Um Lugar à Beira Mar, Vara aceea, cea mai tacuta mare, Сцены у моря, あの夏、いちばん静かな海。, Escenas en el mar, 그 여름 가장 조용한 바다, Того літа, найспокійніше море

Film rating

7.5
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for A Scene at the Sea

Dolls
Dolls Drama, Romantic
2002, Japan
7.3
Ryûzô to 7 nin no kobun tachi
Ryûzô to 7 nin no kobun tachi Comedy, Action
2015, Japan
6.9
Achilles and the Tortoise
Achilles and the Tortoise Comedy
2008, Japan
7.1
Glory to the Filmmaker!
Glory to the Filmmaker! Comedy, Drama
2007, Japan
6.4
Takeshis`
Takeshis` Drama, Comedy
2005, Japan
6.2
Brother
Brother Crime, Drama, Thriller
2000, Great Britain / Japan / France
7.1
Kikujiro
Kikujiro Drama, Comedy
1999, Japan
7.8
Hana-bi
Hana-bi Thriller, Crime, Drama
1997, Japan
7.4
Getting Any?
Getting Any? Comedy
1994, Japan
6.2
Sonatine
Sonatine Action, Thriller, Crime, Drama
1993, Japan
7.5
Boiling Point
Boiling Point Crime, Comedy, Thriller, Action, Drama
1990, Japan
7.2
Violent Cop
Violent Cop Drama, Thriller, Action, Crime
1989, Japan
7.3
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more