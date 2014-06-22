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Poster of Serdtse vraga
1.0
Kinoafisha Films Serdtse vraga
1.0

Serdtse vraga

, 2014
Serdtse vraga
Russia / History, Drama / 18+
Poster of Serdtse vraga
1.0

Cast

Andrey Chadov
Andrey Chadov
Erich Hartmann
Tatyana Arntgolts
Tatyana Arntgolts
Erich's wife
Markus Kunze
Dmitriy Mulyar
Dmitriy Mulyar
Nikolay Kozak
Nikolay Kozak
Aleksander Libarov
Ilya Alekseyev
Ilya Alekseyev
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Anton Olegovitsj Habarov
Anton Olegovitsj Habarov
Khalts
Dmitry Persin
Nikolai Leshchukov
Alexei Krasnopolsky
Director Aleksandr Vysokovsky
Writer Aleksandr Vysokovsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2014
World premiere 22 June 2014
Release date
22 June 2014 Russia КароПрокат 16+
22 June 2014 Kazakhstan
22 June 2014 Ukraine
Budget $4,000,000
Production Kaskad Films, Snapshot Films
Also known as
Serdtse vraga, Сердце врага

Film rating

1.0
Rate 15 votes
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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