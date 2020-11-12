ProductionCTV Television Network, Consolidated Entertainment, Lenfilm Studio
Also known as
Young Catherine, A Jovem Catarina, Catarina, A Grande, Die junge Katharina, E Caterina... regnò, Intrigues impériales, Katalin cárnő ifjúsága, La joven Catalina, Młodość Katarzyny, Tinerețea Ecaterinei, Младостта на Екатерина Велика, Молодая Екатерина, ヤング・キャサリン
Film rating
7.6
Rate15 votes
7.3IMDb
Updated 12 November 2020
Quotes
Empress ElizabethI imagine nothing, I suspect everything. An Empress with no enemies is no Empress.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.