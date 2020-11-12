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Poster of Young Catherine
7.6
Kinoafisha Films Young Catherine
7.6

Young Catherine

, 1991
Young Catherine
USA / Biography, Drama / 18+
Poster of Young Catherine
7.6

Cast

Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
Empress Elizabeth
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Sir Charles
Franco Nero
Franco Nero
Count Vorontsov
Marthe Keller
Johanna
Maximilian Schell
Maximilian Schell
Frederick the Great
Julia Ormond
Julia Ormond
Catherine
Mark Frankel
Count Gregory Orlov
Reece Dinsdale
Reece Dinsdale
Grand Duke Peter
Anna Kanakis
Countess Vorontsova
John Shrapnel
Archimandrite Todorsky
Hartmut Becker
Laurie Holden
Laurie Holden
Director Michael Anderson
Writer Chris Bryant
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 7 minutes
Production year 1991
World premiere 17 February 1991
Release date
17 February 1991 Russia 12+
17 February 1991 Kazakhstan
17 February 1991 Ukraine
Production CTV Television Network, Consolidated Entertainment, Lenfilm Studio
Also known as
Young Catherine, A Jovem Catarina, Catarina, A Grande, Die junge Katharina, E Caterina... regnò, Intrigues impériales, Katalin cárnő ifjúsága, La joven Catalina, Młodość Katarzyny, Tinerețea Ecaterinei, Младостта на Екатерина Велика, Молодая Екатерина, ヤング・キャサリン

Film rating

7.6
Rate 15 votes
7.3 IMDb
Updated 12 November 2020
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