|23 September 2004
|Russia
|12+
|15 July 2013
|Albania
|29 July 2004
|Argentina
|22 July 2004
|Australia
|6 August 2004
|Austria
|11 August 2004
|Bahrain
|5 August 2004
|Belarus
|4 August 2004
|Belgium
|6 August 2004
|Brazil
|17 September 2004
|Bulgaria
|16 July 2004
|Canada
|5 August 2004
|Chile
|30 July 2004
|Colombia
|17 September 2004
|Cyprus
|2 September 2004
|Czechia
|20 August 2004
|Denmark
|6 August 2004
|Ecuador
|1 September 2004
|Egypt
|3 September 2004
|Estonia
|24 September 2004
|Finland
|28 July 2004
|France
|5 August 2004
|Germany
|6 August 2004
|Great Britain
|24 September 2004
|Greece
|29 July 2004
|Hong Kong
|9 September 2004
|Hungary
|23 July 2004
|Iceland
|13 August 2004
|India
|6 August 2004
|Ireland
|12 August 2004
|Israel
|22 October 2004
|Italy
|18 September 2004
|Japan
|6 August 2004
|Kazakhstan
|11 August 2004
|Kuwait
|2 September 2004
|Lithuania
|29 July 2004
|Mexico
|5 August 2004
|Netherlands
|6 August 2004
|Norway
|6 August 2004
|Panama
|12 August 2004
|Peru
|21 July 2004
|Philippines
|10 September 2004
|Poland
|2 September 2004
|Portugal
|15 July 2004
|Romania
|12
|22 July 2004
|Singapore
|2 September 2004
|Slovakia
|30 July 2004
|South Korea
|30 July 2004
|Spain
|4 August 2004
|Sweden
|29 July 2004
|Switzerland
|30 July 2004
|Taiwan
|15 July 2004
|Thailand
|8 October 2004
|Turkey
|11 August 2004
|UAE
|16 July 2004
|USA
|5 August 2004
|Ukraine
|20 August 2004
|Uruguay
|1 October 2004
|Venezuela