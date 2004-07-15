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Poster of I, Robot
7.7
I, Robot - Trailer
Kinoafisha Films I, Robot
7.7

I, Robot

, 2004
I, Robot
USA / Sci-Fi, Adventure, Thriller / 18+
Trailers
Poster of I, Robot
7.7
I, Robot - Trailer
I, Robot  Trailer

Synopsis

In 2035, a technophobic cop investigates a crime that may have been perpetrated by a robot, which leads to a larger threat to humanity.

Cast

Will Smith
Will Smith
Del Spooner
Bridget Moynahan
Bridget Moynahan
Susan Calvin
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood
Lawrence Robertson
Chi McBride
Chi McBride
Lt. John Bergin
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Sonny
James Cromwell
James Cromwell
Dr. Alfred Lanning
Aaron Douglas
Aaron Douglas
Scott Heindl
Shia LaBeouf
Shia LaBeouf
Peter Shinkoda
Peter Shinkoda
Chin
Emily Tennant
Emily Tennant
Adrian Ricard
Granny
Director Alex Proyas
Writer Jeff Vintar, Akiva Goldsman, Isaac Asimov
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 February 2021
World premiere 15 July 2004
Release date
23 September 2004 Russia 12+
15 July 2013 Albania
29 July 2004 Argentina
22 July 2004 Australia
6 August 2004 Austria
11 August 2004 Bahrain
5 August 2004 Belarus
4 August 2004 Belgium
6 August 2004 Brazil
17 September 2004 Bulgaria
16 July 2004 Canada
5 August 2004 Chile
30 July 2004 Colombia
17 September 2004 Cyprus
2 September 2004 Czechia
20 August 2004 Denmark
6 August 2004 Ecuador
1 September 2004 Egypt
3 September 2004 Estonia
24 September 2004 Finland
28 July 2004 France
5 August 2004 Germany
6 August 2004 Great Britain
24 September 2004 Greece
29 July 2004 Hong Kong
9 September 2004 Hungary
23 July 2004 Iceland
13 August 2004 India
6 August 2004 Ireland
12 August 2004 Israel
22 October 2004 Italy
18 September 2004 Japan
6 August 2004 Kazakhstan
11 August 2004 Kuwait
2 September 2004 Lithuania
29 July 2004 Mexico
5 August 2004 Netherlands
6 August 2004 Norway
6 August 2004 Panama
12 August 2004 Peru
21 July 2004 Philippines
10 September 2004 Poland
2 September 2004 Portugal
15 July 2004 Romania 12
22 July 2004 Singapore
2 September 2004 Slovakia
30 July 2004 South Korea
30 July 2004 Spain
4 August 2004 Sweden
29 July 2004 Switzerland
30 July 2004 Taiwan
15 July 2004 Thailand
8 October 2004 Turkey
11 August 2004 UAE
16 July 2004 USA
5 August 2004 Ukraine
20 August 2004 Uruguay
1 October 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $353,133,898
Production Twentieth Century Fox, Mediastream Vierte Film GmbH & Co. Vermarktungs KG, Davis Entertainment
Also known as
I, Robot, Yo, robot, Ja, robot, Я, робот, Aš - robotas, Ben, Robot, Ego, to robot, Én, a robot, ES, ROBOTS, Eu, Robô, Eu, Robot, Eu, Robotul, Hardwired, Io, robot, Já, robot, Jaz, robot, Jo, robot, Les robots, Men, robot, Mən, robot, Mina, robot, Tôi, Người Máy, Εγώ, το ρομπότ, Аз, роботът, Ја, робот, Мен, робот, アイ，ロボット, 機械公敵, 我，机器人, Az, robotŭt, I, Robot - 3D, I,Robot, 智能叛变, YA, robot, Egó, to Rompót, 智能叛變, 机械公敌, I Robot

Film rating

7.7
Rate 77 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  659 In the Sci-Fi genre  101 In the Adventure genre  171 In the Thriller genre  134 In films of USA  435 In films of 2004  13
Updated 26 June 2024

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soundtrack I, Robot

Quotes

Detective Del Spooner Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you, you are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a... canvas into a beautiful masterpiece?
Sonny Can *you*?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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