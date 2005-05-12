Menu
Poster of The Bow
Рейтинги
6.8
Rate
Kinoafisha Films The Bow

The Bow

Hwal 18+
Напомним о выходе в прокат
Country South Korea / Japan
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2005
Online premiere 12 May 2005
World premiere 12 May 2005
Release date
20 September 2005 Russia Интерсинема
20 September 2005 Belarus
8 February 2006 Belgium
27 July 2006 Germany
1 October 2005 Hong Kong
8 December 2005 Israel
4 November 2005 Italy
20 September 2005 Kazakhstan
15 December 2005 Netherlands
3 March 2006 Poland
6 October 2005 Singapore
12 May 2005 South Korea
2 December 2005 Turkey
20 September 2005 Ukraine
Also known as
Hwal, The Bow, El arco, Hwal - Der Bogen, O Arco, Yay, 弓, Az íj, Keshet, L'arc, L'arco, Łuk, To toxo, Лъкът, Натягнена тятива, Натянутая тетива, 情弓, 情慾穿心箭
Cast
Min-dzhon Seo
Jeon Seong-hwan
Seo Ji-seok
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 10 votes
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

О 2 April 2015, 12:51
И на старика Кимкидука бывает проруха....
Увы его новый фильм сильно разочаровал: ушла куда-то искренность, новизна. Обилие восточного мистицизма и… Read more…
