Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
The Hurt Locker
The Hurt Locker Awards
Awards and nominations of The Hurt Locker 2008
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Soundtrack
Posters
Awards
Trailers
Similar
Quotes
Academy Awards, USA 2010
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Effects, Sound Effects Editing
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Sound
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Best Achievement in Cinematography
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2010
Best Motion Picture - Drama
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Cinematography
Winner
Best Sound
Winner
Best Sound
Winner
Best Editing
Winner
Best Editing
Winner
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Director
Winner
Best Special Visual Effects
Nominee
Best Actor
Nominee
Venice Film Festival 2009
Gucci Prize
Winner
Venice Film Festival 2008
SIGNIS Award
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Best Film in Competition
Winner
Human Rights Film Network Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Nominee
Now Playing
New Releases
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
The Long Walk
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree