The Hurt Locker Awards

Awards and nominations of The Hurt Locker 2008

Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Effects, Sound Effects Editing
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Sound
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
 Best Achievement in Cinematography
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Motion Picture - Drama
Nominee
 Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Cinematography
Winner
Best Sound
Winner
Best Sound
Winner
Best Editing
Winner
Best Editing
Winner
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Director
Winner
Best Special Visual Effects
Nominee
 Best Actor
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Gucci Prize
Winner
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
SIGNIS Award
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Best Film in Competition
Winner
Human Rights Film Network Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Nominee
